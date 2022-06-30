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طبق "السلطة الروسية" يختفي من قائمة مقهى قمة الناتو

Lebanon 24
30-06-2022 | 16:00
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اختفت "السلطة الروسية" من قائمة المقاهي في مركز معارض IFEMA في مدريد، حيث تقام الأحداث الرئيسية لقمة الناتو، وأعيدت تسميتها بـ "السلطة التقليدية"، بحسب وكالة "أوروبا برس".
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "سيكستا" التلفزيونية الإسبانية أن المسؤولين والصحفيين فوجئوا برؤية "سلطة روسية" على قائمة أحد المقاهي التي تخدم قمة الناتو في مدريد. وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن الطبق نفد "في غمضة عين".
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واختفت "السلطة الروسية" من قائمة الطعام التي يقدمها المقهى في IFEMA، حيث تُعقد قمة الناتو، وأعيد تسميتها بـ "السلطة التقليدية"، على الرغم من أن السعر والمكونات ظلت كما هي"، بحسب الوكالة.
تسمى "السلطة الروسية" في إسبانيا سلطة أوليفييه. يُعتقد أن الطبق سمي بهذه الطريقة، لأنه بعد ثورة 1917 في روسيا، قام المهاجرون الذين غادروا البلاد بنشر الوصفة في جميع أنحاء العالم.
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