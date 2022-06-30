26
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
21
o
بعلبك
23
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
سياسي يثير الجدل: "الجنس للمتعة يقلل عدد السكان"
Lebanon 24
30-06-2022
|
12:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار سياسي إسباني بارز جدلا في بلاده بعد أن حذر من تعرض البلاد لـ"شتاء ديمغرافي" بسبب عزوف الشباب عن الزواج وتفضيلهم العلاقات الجنسية العابرة.
وقال خوان غارسيا غالاردو، الذي ينتمي لحزب "فوكس" الشعبوي الإسباني، إن "الشباب الذين يمارسون الجنس من أجل المتعة بدلا من إنجاب الأطفال هم السبب في أن مناطق شاسعة في إسبانيا أصبحت بسرعة غير مأهولة بالسكان".
Advertisement
وأضاف أن هذا النمط من العلاقات أدى إلى "شتاء ديموغرافي" في زامورا، وهي مقاطعة تناقص عدد سكانها بحوالي 30 ألف شخص في السنوات الـ20 الماضية، بحسب صحيفة التايمز.
وأضاف أن الشباب ينسون "الغرض الرئيسي من الجنس"، مؤكدا: "لقد أضر الشتاء الديموغرافي بهذا المجتمع، وهذ ناجم عن التقليل من شأن الجنس وتحويله إلى فعل استهلاكي، لأنه أصبح غاية في حد ذاته".
ويعتبر حزب "فوكس" من الأحزاب اليمينية، وحصل في فبراير على عدد كبير من الأصوات أهلته لتقاسم السلطة في منطقة "كاستيا وليون" الإسبانية، التي يشغل غارسيا غالاردو منصب نائب رئيسها.
وتقول صحيفة الغارديان البريطانية إن مشكلة نقص السكان في المقاطعات الداخلية للبلاد بدأت تتزايد بالفعل، وإن مساحات شاسعة من المناطق الداخلية بدأت تعرف باسم "إسبانيا المجوفة".
لكنها ذكرت أن "التحول يرجع في المقام الأول إلى نقص العمل والبنية التحتية والطرق الجيدة وروابط النقل والإنترنت عالي السرعة" في تلك المناطق، وليس معدلات الجنس العابر".
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما رد والده على موجة الانتقادات التي طالته.. ابن راغب علامة بإطلالة جديدة من باريس (صور)
Lebanon 24
بعدما رد والده على موجة الانتقادات التي طالته.. ابن راغب علامة بإطلالة جديدة من باريس (صور)
03:48 | 2022-06-30
30/06/2022 03:48:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت بسلام... وفاة أشهر محاربة للسرطان عن 40 عاماً
Lebanon 24
رحلت بسلام... وفاة أشهر محاربة للسرطان عن 40 عاماً
05:49 | 2022-06-30
30/06/2022 05:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تشريج الهواتف.. هذا ما سيحصل اليوم
Lebanon 24
بشأن تشريج الهواتف.. هذا ما سيحصل اليوم
02:03 | 2022-06-30
30/06/2022 02:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة "ممنوع" على بعض الإذاعات!
Lebanon 24
راغب علامة "ممنوع" على بعض الإذاعات!
03:15 | 2022-06-30
30/06/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خيار يُزعزع "الثنائي الشيعي".. علاقة "حزب الله" مع برّي يضربها أمرٌ واحد
Lebanon 24
خيار يُزعزع "الثنائي الشيعي".. علاقة "حزب الله" مع برّي يضربها أمرٌ واحد
05:00 | 2022-06-30
30/06/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2022-06-30
طبق "السلطة الروسية" يختفي من قائمة مقهى قمة الناتو
14:00 | 2022-06-30
الماء المالح... لماذا لا نستطيع ان نشربه؟
12:10 | 2022-06-30
بطريقة ذكية... متنزه يقضي على الأعشاب الضارة والسامة
12:06 | 2022-06-30
لماذا يفقد الفقراء الثقة بالسياسيين؟
12:00 | 2022-06-30
فندق في السماء... حقيقة أم خيال؟!
11:54 | 2022-06-30
شاب يبتكر قفازًا يترجم لغة الإشارة
فيديو
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
14:00 | 2022-06-30
01/07/2022 00:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
01/07/2022 00:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
01/07/2022 00:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact