Advertisement

منوعات

بطريقة ذكية... متنزه يقضي على الأعشاب الضارة والسامة

Lebanon 24
30-06-2022 | 12:10
A-
A+
Doc-P-967295-637922131720634717.jpg
Doc-P-967295-637922131720634717.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبنى متنزه في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية طريقة جديدة صديقة للبيئة للتخلص من الأعشاب الضارة دون استعمال مواد كيميائية.


واستعان متنزه ريفرسايد في نيويورك بـ12 من الماعز لتتغذى على الأعشاب الضارة بدل المبيدات التي كانت تستخدم للقضاء على تلك النباتات.
Advertisement

وتلتهم الماعز التي جلبت من مزرعة "غرين غوتس فيراينبيك" الأعشاب الضارة بما فيها تلك الخطيرة على صحة الإنسان مثل اللبلاب السام.
 
وتعليقا على هذه المبادرة الصديقة للبيئة، قال جون هيرولد، الرئيس المؤقت والمدير التنفيذي لمحمية متنزه ريفرسايد: "إنهم يحبون هذه الأشياء، إنهم يأكلون اللبلاب السام، ويأكلون توت البورسلين، وهذا ما نحاول التخلص منه".
 
وسيبقى أربعة من الماعز في متنزه ريفرسايد حتى نهاية الصيف، وسيأكلون ممن الأعشاب الضارة ما تعادل مساحته فدانين، وفقما ذكرت "رويترز".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-06-30
14:00 | 2022-06-30
12:06 | 2022-06-30
12:03 | 2022-06-30
12:00 | 2022-06-30
11:54 | 2022-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website