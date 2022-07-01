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هل تحب اللحمة أو الحلويات أكتر؟ اعرف شخصيتك من طعامك المفضل

Lebanon 24
01-07-2022 | 02:00
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قد يفضل بعض الأشخاص تناول قطع من الحلوى أو الأطعمة الحارة، وكذلك تختلف أذواقهم عند اختيار أنواع المشروبات التي يتناولوها خلال اليوم، لكن الذى لا يعرفه الكثير من الأشخاص أن اختيار أنواع الأطعمة قد يحدد شخصية من يتناولها وهذا ما نستعرضه في التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " psych2go ".
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الحلوى

نُشرت دراسة في مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي، تفيد بأن مجموعة من الباحثين وجدوا أن الأشخاص الذين يفضلون الحلوى، يتميزون باللطف ومحبوبون من الناس، كما وجد باحثون من كلية جيتيسبيرج في بنسلفانيا وجامعة سانت كزافييه في شيكاغو وجامعة ولاية داكوتا الشمالية أن الأشخاص الذين يفضلون الحلوى، يتميزون بمساعدتهم لمن حولهم.

الأطعمة الحارة
 
كشفت دراسة أجرتها الباحثة ناديا بيرنز بمعهد تقنيي الأغذية، عن أن الأشخاص الذين يفضلون تناول الأطعمة الحارة، يستمتعون بالمخاطر، ويتميزون بالحساسية الشديدة.

رقائق البطاطس
 
وجد آلان هيرش مدير الأعصاب بمؤسسة Smell & Taste Treatment and Research Foundation بشيكاغو ، أن الشخص الذي يفضل تناول رقائق البطاطس، كوجبة خفيفة، يتميز بأنه ناجح وطموح، وحساس لدرجة إنه يتأثر من أقل كلمة يمكن أن تحبطه.

المعجنات
 
ووفقًا لدراسة آلان هيرش، فإن الشخص العاشق للمعجنات، يتمتع بشغف وحدس، ورومانسى، لدرجة إنه يحكم قلبه في قراراته المصيرية، ويتميز بالحماس أيضاً.


اللحوم
 
وفقاً لهيرش، يتميز الشخص المحب للحوم، بأنه إجتماعي وكريم، ولطيف مع الآخرين، لدرجة إنه يسعى دائماً لإرضاء من حوله.
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