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بسبب السالمونيلا... توقف إنتاج أكبر مصنع شوكولا في العالم

Lebanon 24
01-07-2022 | 05:00
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توقف الإنتاج في أكبر مصنع شوكولا في العالم وتحديداً ببلجيكا بسبب تفشي مرض السالمونيلا، وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حيث قالت الشركة إن مصنع باري كاليبو السويسري العملاق في بلدة ويز البلجيكية توقف على الفور عن تصدير المنتجات بعد اكتشاف البكتيريا الخطرة.
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وينتج المصنع شوكولا سائلة على دفعات بالجملة، ولم ترد تقارير حتى الآن عن إصابة أي مستهلك للشوكولا بالسالمونيلا الذي من أهم أعراضه  الإسهال والحمى.

وحددت الشركة الليسيثين، وهو مستحلب يستخدم بشكل روتيني في صنع الشوكولاتة، كمصدر للتلوث، وقال المتحدث كورنيل وارلوب: "تم حظر جميع المنتجات المصنعة منذ الاختبار".

يتصل Barry Callebaut حاليًا بجميع العملاء الذين ربما تلقوا منتجات ملوثة، ومن ناحية أخرى لا يزال إنتاج الشوكولا في Wieze معلقًا حتى إشعار آخر ولا تزال معظم المنتجات التي تم اكتشاف إنها ملوثة موجودة في الموقع، ولم تبع الشركة المنتجات مباشرة إلى المستهلكين، لذلك لا يوجد سبب للاعتقاد بأن السلع الملوثة قد وصلت بعد إلى أرفف المتاجر، لكن الشركة اتصلت بجميع عملائها وطلبت منهم عدم شحن أي منتجات صنعوها من الشوكولا الملوثة المصنوعة منذ 25 يونيو.

وأشار التقرير إلى أن سلامة الأغذية تعتبر  ذات أهمية قصوى بالنسبة لباري كاليبو وهذا التلوث استثنائي للغاية، حيث قالت الشركة إن لدينا ميثاقًا وإجراءات محددة جيدًا لسلامة الأغذية.
 
(اليوم السابع)
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