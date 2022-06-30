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منوعات
4 أبراج من المتوقّع أن تحصل على الكثير من المال.. من هي؟
Lebanon 24
30-06-2022
|
23:35
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يحلم الكثير من الأشخاص بزيادة دخلهم المادي، لذلك يسعون لتحقيق هذا من خلال ابتكار مشاريع جديدة مربحة تساعدهم في الحصول على الكثير من النقود، ولكن يشعر بعضهم بالقلق ويتجهون للاطلاع على توقعات الأبراج الفلكية لمعرفة كل ماهو جديد لبرجهم الفلكي، ولهذا نتعرف في هذا التقرير، الأبراج المتوقع أن تحصل على الكثير من الأموال.
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برج السرطان:
الفترة الماضية شاهد مواليد برج السرطان أحداث كثيرة صعبة جعلتهم يشعرون بحالة ضغط وتوتر، خاصة مع التزاماتهم المالية المتفاقمة والمتكدسة، لكن خلال الفترة المقبلة، متوقع أن يحصل مولود برج السرطان على الكثير من المال، نتيجة التزامه بعمله واتباعه لسياسة الادخار التي بدأ بها منذ فترة.
برج الجوزاء:
مواليد برج الجوزاء من المتوقع أن يكون لهم نصيب كبير من الأموال خلال الفترة المقبلة، نتيجة مصدر دخل جديد أو عمل إضافي يدر لهم دخلاً كبيراً، لكن عليهم اتباع حيلة الإدخار ايضاً لكي لا يصطدمون بمشكلات أخرى.
برج الثور:
برغم من اندفاع مواليد برج الثور والتي تتسبب لهم في مشاكل كبيرة، إلا أنهم سوف يتعلمون خلال الفترة المقبلة عدم الإندفاع خاصة في إنفاق المال، مما يساعدهم على إدخار الكثير من الأموال.
برج الميزان:
على الرغم من حكمة برج الميزان في أنفاق المال، إلا انه واجه ضائقة مالية خلال الفترة الماضية، والتي سرعان ما سوف تتحسن أوضاعه المالية خلال الفترة المقبلة نتيجة تراجعه عن بعض المشروعات الخاسرة التي جعلته ينفق الكثير من الأموال.
(اليوم السابع)
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