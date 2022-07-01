Advertisement

منوعات

بعد صراع مع مرض السرطان... أليكس رحل ووالده نعاه بكلمات مؤثّرة: "أروع إبن"

Lebanon 24
01-07-2022 | 09:03
A-
A+
Doc-P-967548-637922885017746121.jpg
Doc-P-967548-637922885017746121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي صانع محتوى الألعاب الأميركي المعروف بـ"تيكنو بليد" عن عمر يناهز 23 عاما، بسبب مرض السرطان، بعدما حقق شهرة واسعة على الإنترنت بفضل مهارته في الألعاب الإلكترونية.

ونشرت عائلة الراحل مقطع فيديو تؤكد فيه الوفاة لعشرة ملايين شخص يتابعون قناته على موقع "يوتيوب".
Advertisement

وأثنى الأب على ابنه الراحل، بنبرة متأثرة، قائلا إنه كان شخصا رائعا، ثم وصفه بـ"أروع ابن يمكن أن يتمناه المرء".

ونال "تكنلوبليد" شهرة واسعة، عن طريق إطلاق بث مباشر ونشر مقاطع فيديو لنفسه وهو يخوض لعبتي الفيديو المعروفتين "ماينكرافت" و"ساند بوكس".

وفي السنة الماضية، كان الراحل قد كشف لمتابعيه أنه مصاب بالسرطان، ثم ظهر في صور وقد فقد شعره من جراء الخضوع للعلاج.

وقرأ الأب رسالة كتبها الابن الراحل إلى متابعه قبل ساعات قليلة فقط من مغادرته الحياة متأثرا بالمرض الخبيث.

وكتب الراحل "أهلا بالجميع، هذا تكنو بليد. إذا كنتم تشاهدون هذا المقطع، فقد وافتني المنية"، ثم كشف أن اسمه الحقيقي هو أليكس، فيما كان المتابعون يعتقدون أن اسمه هو ديف.

وتابع "شكرا على دعمكم لمحتواي طيلة سنوات"، ثم أضاف "لو أتيح لي أن أعيش مئات الحيوات الأخرى لاخترت أن أكون (صانع المحتوى) تكنو بليد"، ووصف ما قضاه على منصة يوتيوب بأسعد اللحظات في حياته.

وفاز الراحل، الذي يوصف بالنجم، بعدد من مسابقات لعبة "ماينكرافت"، لكن ورما سرطانيا باغته في ذراعه الأيمن وأودى بحياته في ريعان الشباب.

وأبدى متابعون تأثرهم برحيل "تكنلو بليد"، قائلين في تعليقات على الفيديو إنهم لن ينسوا الذكريات التي تقاسموها مع الراحل.
 
 
(سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:00 | 2022-07-01
08:00 | 2022-07-01
07:00 | 2022-07-01
06:22 | 2022-07-01
05:00 | 2022-07-01
02:00 | 2022-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website