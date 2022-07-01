مشاجرة نسوية وثقها مقطع فيديو... والمكان: السعودية (فيديو)

تطرق بيان للشرطة السعودية إلى ملابسات حادثة مشاجرة نسوية في الرياض رفع رجل فيها السلاح، وكان مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة مدار استنكار في مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهرت في مقطع الفيديو المتداول، فتيات يتشاجرن قرب تجمع نسائي أمام إحدى المدارس، بحسب روايات بعض النشطاء السعوديين.

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في الرياض مضاربه بين بنات وتدخل اشباه رجال بسلاح رشاش و #تم_القبض عليهم كلهم.. اللي ما ربوه أهله تربيه الدوله pic.twitter.com/vSb9JDokmt — #تم_القبض (@Arrested_911) June 30, 2022

ورسميا، بشأن ما وصف بمقطع المشاجرة المتداول في شبكات التواصل الاجتماعـي أمام أحـد المرافق العامـة، صرح المتحـدث الإعلامي باسم شرطة منطقـة الرياض، بأنه "تمت مباشرة بلاغ فتاتين عـن تعرضهما للاعتداء من فتاتين وتهديد آخر لهما بسلاح والهرب من الموقع، حيث تم ضبطهم، وهـم مواطنتان ومواطن، وجرى إيقافهـم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".