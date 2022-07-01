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منوعات
تنكر بصفة عامل وتدلى من أعلى رافعة في دبي (فيديو)
Lebanon 24
01-07-2022
|
12:43
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تدلى متسلق بريطاني حر من ارتفاع 390 مترا فوق دبي بدون معدات أمان بعد أن تظاهر بأنه عامل للوصول إلى أطول رافعة في المدينة.
وذكرت صحيفة "ذا غارديان" أن آدم لوكوود، 21 عاما، تمكن من الدخول إلى ناطحة سحاب، وتجنب عمال البناء للوصول إلى القمة، حيث تسلق الرافعة للتشبث بقضيب معدني بيد واحدة فقط.
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ووثق لوكوود رحلته غير المشروعة بمقطع فيديو حيث وصل إلى أعلى المبنى ليلاً ، تليها لقطات لجسده معلقا فوق مشهد دبي مع أضوائها الساطعة.
وقال لوكوود، من مانشستر، إن التجربة كانت "سريالية" ولكنها أيضًا "سلمية تقريبا"، حيث أن "دماغه فارغ" عندما يؤدي حركات بهلوانية، على الرغم من أنه أضاف أنه واجه "بعض المجازفات الخطيرة" بقبضته وقدميه.
وأضاف "عندما نظرتُ إلى اللقطات لأول مرة، كنت أفكر في نفسي:" هذا هو، هذا هو أكثر شيء لا يصدق قمت به .. إنه شيء أعرف أنه يمكنني القيام به وأن 99 في المئة من العالم لا يستطيعون ولن يفعلوا أبدا، لذلك أشعر بأنني مضطر لاستخدام قدرتي والاستمتاع بالقيام بذلك في هذه العملية".
تم تنفيذ الحيلة في تمام الساعة 5.45 صباحا على رافعة فوق ناطحة السحاب السكنية "Il Primo" التي تضم 77 طابقا، وتقع بجوار برج خليفة أعلى مبنى في العالم مباشرة.
في مقطع الفيديو الخاص به على يوتيوب، الذي تبلغ مدته سبع دقائق، ظهر لوكوود وهو يرش قبعته بالماء ليشعر بالبرودة في طقس بلغت حرارته 45 درجة مئوية.
وقال لاحقا إنه أدرك أن الرافعة كانت مغطاة بشحم غير مرئي بعد صعوده: "في البداية اعتقدت أنه غبار من الصحراء، لكنني أتفحص يدي أن الشحوم والأقدام والأيدي تنزلق على كل ما لمسته".
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