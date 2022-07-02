Advertisement

منوعات

حدث غريب وفريد من نوعه.. عمدة يتزوج من تمساح يرتدي فستانا أبيض!

Lebanon 24
02-07-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-967686-637923444736526374.jpg
Doc-P-967686-637923444736526374.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدم هواميلولا فيكتور هوغو سوسا، عمدة مدينة سان بيدرو المكسيكية على الزواج من تمساح كان يرتدي فستان زفاف أبيض اللون، وسط حفل صاخب.

وتزوج العمدة هوغو سوسا من التمساح كجزء من طقوس السكان الأصليين القديمة لجلب الوفرة والحظ إلى القرية في جنوب غربي المكسيك، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".
Advertisement

ويعتقد أن الزواحف البالغة من العمر 7 سنوات، والمشار إليها باسم "الأميرة الصغيرة"، هي إله يمثل كوكب الأرض، وزواجها من الزعيم المحلي يرمز لانضمام البشر إليها.
 
 
 
وقالت إيليا إديث أغيلار، المعروفة بالعرابة التي نظمت حفل الزفاف "يمنحني ذلك الكثير من السعادة ويجعلني فخورة بجذوري. إنه تقليد جميل جدا".

وأضافت، أنه "امتياز أن يتم تكليفها تنفيذ الحفل"، مشيرة إلى أنها "أمضت الكثير من الوقت في القلق بشأن ما سترتديه العروس (التمساح)".

وتم ربط فم التمساح الصغير لتجنب العض غير المرغوب فيه.

وقال العمدة سوسا بعد تقبيل التمساح، "نطلب من الطبيعة هطول أمطار كافية، وغذاء كاف، وأن يكون لدينا أسماك في النهر".
وقالت إيليا إديث أغيلار، المعروفة بالعرابة التي نظمت حفل الزفاف "يمنحني ذلك الكثير من السعادة ويجعلني فخورة بجذوري. إنه تقليد جميل جدا".

وأضافت، أنه "امتياز أن يتم تكليفها تنفيذ الحفل"، مشيرة إلى أنها "أمضت الكثير من الوقت في القلق بشأن ما سترتديه العروس (التمساح)".

وتم ربط فم التمساح الصغير لتجنب العض غير المرغوب فيه.

وقال العمدة سوسا بعد تقبيل التمساح، "نطلب من الطبيعة هطول أمطار كافية، وغذاء كاف، وأن يكون لدينا أسماك في النهر".
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:13 | 2022-07-02
05:35 | 2022-07-02
05:00 | 2022-07-02
02:30 | 2022-07-02
23:00 | 2022-07-01
16:00 | 2022-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website