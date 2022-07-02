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فيديو يُثير جدلا... أشخاص يرمون أموالاً طائلة على الملقب بـ"أبو حربي"!

Lebanon 24
02-07-2022 | 02:30
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أثار فيديو جدلا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر، بعد أن ظهرت مجموعة من الناس تلقي أموالا طائلة على شخص يدعى أبو حربي في جو من البهجة.

وقد ظهر جميع الأشخاص في الفيديو يرتدون الملابس البلدية (الجلباب المصري) وفي يد كل منهم رزم نقود يقومون بإلقائها على أبو حربي الذي يتوسطهم وهو يرتدي جلبابا مميزا، وسط عزف الموسيقى.
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(روسيا اليوم)
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