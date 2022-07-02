Advertisement

منوعات

احتجاجًا على تغير المناخ.. هذا ما فعلاه

Lebanon 24
02-07-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-967761-637923620946959799.jpg
Doc-P-967761-637923620946959799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألصق ناشطان نفسيهما بإطار لوحة للرسام فنسنت فان جوخ في معرض كورتولد في لندن، احتجاجا على تواطؤ عالم الفن الواضح مع تغير المناخ.

وقام لويس ماكيكني (21 عاما) وإميلي بروكليبانك (24 عاما) بإلصاق نفسيهما بلوحة Peach Trees in Blossom، وهي لوحة للريف الفرنسي فان جوخ تم الانتهاء منها في عام 1889، بعد أسابيع فقط من قطع أذنه أثناء فترة من عدم الاستقرار العقلي. من غير الواضح ما إذا كانت الحيلة قد أتلفت اللوحة.
Advertisement

وينتمي الاثنان إلى Just Stop Oil، وهي مجموعة تضغط على حكومة المملكة المتحدة لوقف ترخيص الوقود الأحفوري ودعوة المؤسسات الثقافية إلى "الانضمام إليهما في المقاومة المدنية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:54 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2022-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-07-02
09:40 | 2022-07-02
09:08 | 2022-07-02
08:00 | 2022-07-02
06:13 | 2022-07-02
05:35 | 2022-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website