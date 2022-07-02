احتجاجًا على تغير المناخ.. هذا ما فعلاه

Advertisement

ألصق ناشطان نفسيهما بإطار لوحة للرسام فنسنت فان جوخ في معرض كورتولد في لندن، احتجاجا على تواطؤ عالم الفن الواضح مع تغير المناخ.وقام لويس ماكيكني (21 عاما) وإميلي بروكليبانك (24 عاما) بإلصاق نفسيهما بلوحة Peach Trees in Blossom، وهي لوحة للريف الفرنسي فان جوخ تم الانتهاء منها في عام 1889، بعد أسابيع فقط من قطع أذنه أثناء فترة من عدم الاستقرار العقلي. من غير الواضح ما إذا كانت الحيلة قد أتلفت اللوحة.وينتمي الاثنان إلى Just Stop Oil، وهي مجموعة تضغط على حكومة المملكة المتحدة لوقف ترخيص الوقود الأحفوري ودعوة المؤسسات الثقافية إلى "الانضمام إليهما في المقاومة المدنية".