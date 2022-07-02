ظلت تعاني من الصداع لعدة أشهر.. ثم تلقت "الخبر الصادم"

Advertisement

ظلت المغنية الأسترالية فيكتوريا بولونينا تعاني من الصداع الشديد لعدة أشهر، قبل أن تتلقى "الخبر الصادم"، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وقال المصدر إن فيكتوريا (31 عاما) كانت تعاني من الصداع النصفي والتعب وضباب الدماغ، وفي وقت لاحق أصبحت غير قادرة على الحركة.وفي نيسان الماضي، قررت بولونينا إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي بعد أن أصبح صداعها لا يطاق.وفي 12 أيار، تلقت الخبر الصادم، الذي يفيد بإصابتها بسرطان الدماغ.وذكر الأطباء أن الورم في دماغها كان ينمو منذ ما يقرب 10 سنوات، لكن الأعراض الشديدة لم تظهر إلا خلال الفترة الماضية.