"أصبحت فنانًا".. لوحات نجل أسامة بن لادن تحقق "مبيعات كبيرة" في فرنسا

ويضيف بصوته المنخفض "تعلّمت الرسم استناداً إلى مقاطع فيديو شاهدتها في يوتيوب (...) وأحببت" هذا الفن. ومن بين نشاطات أخرى عدة، أضحى الرسم "أكثر ممارسة مثيرة للاهتمام لي".ويعتبر عمر أنّ التوصل إلى تنفيذ ما يتمناه المرء خطوة تجعله "سعيداً جداً".وتبدو معظم اللوحات المعروضة والتي لا يتجاوز مقاس الأكبر منها 60*80 سنتيمتراً، انعكاساً لذكريات طفولة عمر بن لادن ومراهقته. وأمضى نجل أسامة بن لادن سنوات حياته الأولى في مسقط رأسه السعودية.ويقول "انتقلنا إلى العيش مع والدي في السودان عندما كنت أبلغ عشر سنوات، قبل أن نغادر (برفقته)" بعد أربع سنوات "إلى أفغانستان".ويبرز هذان البلدان بقوة في أعمال عمر بن لادن. إذ تظهر في إحدى لوحاته جبال استخدم في رسمها اللون الأحمر وهي موجودة في أفغانستان التي يصفها بأنها "بلد مذهل". ويقول إنّ "الأحمر يرمز إلى المعاناة والحرب والتفجيرات والموت (...) وهو ما يشكل أصعب مرحلة في حياتي".ويعتبر أنّ اللوحة تصبح بعد رسمها "جزءاً من صاحبها"، مضيفاً إنّ "جزءاً منّي لا يزال يعيش في أفغانستان".وبعد تمضية خمس سنوات في هذا البلد الذي يحتفظ منه بذكريات مميزة، ترك عمر والده في التاسعة عشرة ليبدأ حياة جديدة تنقل خلالها بين عدد كبير من الدول العربية من بينها السعودية، ليصل سنة 2016 إلى فرنسا ويستقر في منطقة نورماندي.أصبحت في فرنسا فناناوألغي في العام الفائت معرض لرسوماته بسبب الحجر الصحي المرتبط بالجائحة. لكن هذه المرة، عُرضت نحو ثلاثين لوحة تتميز غالبيتها بكثرة الألوان في سوق ضخم يعرض سلعاً مستعملة، بعدما تلقى عمر دعوة من مدير المكان الذي كان تقرّب منه نجل بن لادن.ويقول التاجر باسكال مارتان إنّ "لوحات عمر تُباع بشكل كبير منذ أن طُرحت أعماله الأولى. ورغم أنّ المعرض لم يُفتتح بعد، إلا أن بعض اللوحات حُجزت مسبقاً (...) فاسم بن لادن يستقطب المشترين".