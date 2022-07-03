في بلد عربي.. سكرتيرة تتعرض للتحرش من سفير أجنبي!

ذكرت تقارير إعلامية كويتية أن إحدى السكرتيرات من الجالية العربية في البلاد، تعرضت للتحرش من قبل سفير دولة أفريقية.

وذكرت أن سكرتيرة عربية تعمل في إحدى السفارات الإفريقية في الكويت، أبلغت عن تعرضها للتحرش من قبل سفير تلك الدولة التي لم يتم كشف اسمها.

وقدمت السكرتيرة، بلاغا إلى السلطات قالت فيه إن السفير الإفريقي استدرجها إلى مكتبه، وأمسك يدها واحتضنها.

وأوضحت صحيفة "الرأي الكويتية" نقلاً عن مصادر أمنية، أنه تم تسجيل قضية بالواقعة التي أمرت النيابة العامة بتصنيفها جناية هتك عرض، وأنه سيتم إبلاغ وزارة الخارجية بتقرير عن الواقعة.

(لها)