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لا تخبرها بشيء... مواليد هذه الأبراج لا تستطيع كتم السر

Lebanon 24
03-07-2022 | 00:28
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3 أبراج لا يمكنها الاحتفاظ بالسر ، حسب ما نشره موقع «pinkvilla»، فما هي؟
 
- برج الدلو

برج الدلو من الأبراج القليلة المطيعة والمنضبطة، ويشتهر مواليد هذا البرج بقربهم من والديهم، ما يجعلهم يبذلون قصارى جهدها لتجعلهم يشعرون بالحب والاحترام.
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ومع ذلك، فإن هذا يعني أيضًا أنهم لا يخفون أسرارًا عن والديهم، وغالبًا ما يميلون إلى إفشاء الأسرار إليهم في اللحظة التي ينظر فيها الوالدين إليهم نظرة قاسية.

- الثور

برج الثور يعيش كمواطن صالح وصادق، لذلك من الصعب إلقاء اللوم عليهم بأي شيء، لكن عندما يعترف أحد الأصدقاء بسر رهيب مع برج الثور، فإنهم يشعرون بالالتزام بحماية ثقة الصديق والحفاظ عليها.

لكنهم يشعرون أيضًا بقدر لا يصدق من التوتر بسبب السر، لذلك، فإنهم يميلون إلى تفجير الأمر لزوجهم ليشعروا بتحسن.

-القوس

القوس لديه حاجة لا تشبع لإرضاء الناس، وإذ كان حول أشخاص من الواضح أنهم بحاجة إلى التنفيس عن مشاعرهم، فإنهم يستمعون باهتمام شديد إلى مشاكلهم، ولكنهم لا يجيدون إخفاءها.

فتمامًا مثل كل شخص لديه أفضل صديق، يُخبر القوس أيضًا بأسراره والقيل والقال مع أفضل صديق دون إدراك الحاجة إلى السرية.
 
(المصري اليوم)
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