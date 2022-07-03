سائح يطارد دبا لالتقاط صورة... اليكم ما حصل

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كادت أن تتحول مغامرة أحد السياح في إحدى الحدائق في سلوفاكيا إلى نهاية مأساوية، حيث طارد دبا لالتقاط الصور له أو معه.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد السياح يطارد دبا في حديقة تاترا في سلوفاكيا لتصويره، قبل أن يهيج الدب ويهاجمه.وحاول السائح تصوير الحيوان لمدة 20 دقيقة وهو يقترب منه، ولم ينتبه الدب في البداية لعملية التصوير، لكنه بعد ذلك رأى رجلا يحمل كاميرا فهاجمه.وأفادت مصادر محلية بأن أحد زوار الحديقة كان يحمل رذاذ الفلفل في يديه، والذي قام برشه أمام حيوان مفترس ويعتقد أن هذا أنقذ حياة السائح.هذا، ومن الممكن أن يدفع السائح غرامة مالية لمخالفته قواعد زيارة المتنزهات."سبوتنيك"