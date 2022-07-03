كادت النيران تقتله... هكذا تم انقاذه

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رصدت الكاميرا وقائع إنقاذ كلب وجد محاطا بالنيران بعد أن أصابت قذائف مدفعية أوكرانية منزل أصحابه في مدينة ياسينوفاتايا بجمهورية دونيتسك الشعبية.كان الكلب ويدعى ميخاليتش وحيدا في المنزل، حين سقطت قذيفة مدفعية أوكرانية استهدفت المدينة، ما تسببت في اشتعال النيران بداخله.هرع أحد الرجال محاولا إنقاذ الكلب المحاصر بالنيران وحاول دفعه بعصا إلى الخارج،. مانع الكلب قليلا ثم حزم أمره واندفع إلى الخارج مبتعدا عن النيران..الكلب بقي سالما إلا أن النيران تركت "بصمتها" على ظهره."milchronicles"