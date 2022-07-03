الحمل



الثور لا تكن متطرّفاً في قراراتك ولا تتساهل، وكما يقال دائما خير الأمور الوسط، فعالجها كما يجب واتخذ قراراتك بالرويّة Advertisement الجوزاء القمر الجديد في برج السرطان يتحدث عن ربح مالي وتطورات ومعلومات تحتاج إليها لكي تتخ1ذ قرارات مادية سليمة، لكن لا تحسم أمراً أو توقع عقداً اليوم عليك ان تكون أكثر انفتاحاً على الآخرين، وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم والتفاهم على الكثير من المشاريع التي تعود بالنفع على الجميع

السرطان

القمر الجديد في برجك له دلالة كبيرة، يبدأ بالنزاعات والتشنجات والأجواء المربكة التي تحمل تغيّراً لا يروقك على الارجح، ثم يخف الضغط

الأسد

القمر الجديد في برج السرطان يجعلك حالماً ومأخوذاً بأمر قديم تعيش معه بعض الذكريات، ونجمك يلمع، وتقدّم نتائج أفضل على الصعيد المهني

العذراء