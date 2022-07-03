الحمل
عليك ان تكون أكثر انفتاحاً على الآخرين، وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم والتفاهم على الكثير من المشاريع التي تعود بالنفع على الجميع
الثور
لا تكن متطرّفاً في قراراتك ولا تتساهل، وكما يقال دائما خير الأمور الوسط، فعالجها كما يجب واتخذ قراراتك بالرويّة
الجوزاء
القمر الجديد في برج السرطان يتحدث عن ربح مالي وتطورات ومعلومات تحتاج إليها لكي تتخ1ذ قرارات مادية سليمة، لكن لا تحسم أمراً أو توقع عقداً اليوم
السرطان
القمر الجديد في برجك له دلالة كبيرة، يبدأ بالنزاعات والتشنجات والأجواء المربكة التي تحمل تغيّراً لا يروقك على الارجح، ثم يخف الضغط
الأسد
القمر الجديد في برج السرطان يجعلك حالماً ومأخوذاً بأمر قديم تعيش معه بعض الذكريات، ونجمك يلمع، وتقدّم نتائج أفضل على الصعيد المهني
العذراء
القمر الجديد في برج السرطان يبدو مناسباً لك، ويرعى بعض شؤونك ويجعلك في وضع حساس وتبذل جهوداً مضاعفة لتنال منصباً تستحقه
الميزان
تضطر إلى اتخاذ قرارات لا تعجب بعض الزملاء، لكنّ الجميع يقدّر الظروف ومستعد للوقوف إلى جانبك
العقرب
القمر الجديد في برج السرطان يبشر بخبر مناسب، وهناك جديد يجعلك تغير رأيك أ الاتجاه، لكن ذلك يتبدل في مصلحتك لاحقاً وتحقق مكاسب لم تكن تتوقعها
القوس
القمر الجديد في برج السرطان يطلب إليك الصبر والهدوء بعيداً عن الانفعالات، تصرف بمنطق وكن عقلانياً وساعد الآخرين وشاركهم في مهام العمل
الجدي
القمر الجديد في برج السرطان يضعك أمام خيار لا بد منه، وقد يولد بعض الحيرة أو يعيد على بساط البحث علاقة قديمة طال أمدها
الدلو
القمر الجديد في برج السرطان يشير إلى تغييرات تحصل في محيطك الشخصي والمنزلي، لا تحاول تقليب الصفحات القديمة، لأن ذلك لن يكون في مصلحتك
الحوت
القمر الجديد في برج السرطان يعد بأجواء رومانسية، وقد تتعرف إلى زميل جديد وتكون الأجواء مناسبة للقيام بجهود كبيرة