Advertisement

منوعات

"ميكي ماوس"... هل يغادر ديزني؟

Lebanon 24
04-07-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-968256-637925317493433390.jpg
Doc-P-968256-637925317493433390.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قد تغادر شخصية "ميكي ماوس" ديزني قريبا، مع اقتراب انتهاء صلاحية الحقوق الحصرية لبعض الشخصيات للشركة الأمريكية العملاقة بعد 95 عاما من ظهور الشخصية عام 1928.

ونتيجة لقانون حقوق النشر في الولايات المتحدة فقد تفقد شركة الترفيه العملاقة ديزني قريبا الحقوق الحصرية لبعض الشخصيات الأكثر مسؤولية عن الاعتراف العالمي بالعلامة التجارية، بما في ذلك "ميكي ماوس" الذي يعمل بمثابة علامة فارقة في مسيرة ديزني.
Advertisement

وسيصبح ميكي ماوس بدون حقوق ملكية عام 2024، أي بعد 95 عاما تقريبا من ظهوره في 1 أكتوبر 1928 وهي المدة الزمنية التي تنتهي بعدها حقوق الطبع والنشر لعمل فني مجهول أو مجهول الهوية.

ويقول المحامي دانيال ماييدا إن انتهاء حقوق التأليف والنشر لا يأتي بدون قيود.

وأضاف: "يمكن الأن استخدام شخصية ميكي ماوس كما تم إنشاؤها في الأصل لإنشاء قصص أو قصص ميكي ماوس الخاصة بك بهذه الشخصية ولكن إذا فعلت ذلك بطريقة يفكر فيها الناس في ديزني وهو أمر محتمل نوعا ما لأنهم استثمروا في هذه الشخصية لفترة طويلة فمن الناحية النظرية، يمكن أن تقول ديزني أنك انتهكت حقوق النشر الخاصة بي".

وظهر ميكي ماوس لأول مرة في الرسوم المتحركة بالأبيض والأسود Steamboat Willie الرائدة لاستخدامها الصوت المتزامن حيث تتوافق الحركات على الشاشة مع الموسيقى والمؤثرات الصوتية، مما أدى إلى إطلاق واحدة من أكثر الصور شهرة في السينما والتلفزيون.

ووفقا للمتحف الوطني للتاريخ الأمريكي: "على مر السنين، مر ميكي ماوس بالعديد من التحولات في مظهره الجسدي وشخصيته، في سنواته الأولى، بدا ميكي الشرير والمؤذي أكثر شبها بالجرذ، مع أنف طويل مدبب، وعينين سوداوين، وجسم صغير وذيل طويل"."the guardian
"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-07-04
12:00 | 2022-07-04
08:00 | 2022-07-04
05:00 | 2022-07-04
02:00 | 2022-07-04
23:00 | 2022-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website