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منوعات
طفل على ظهر طير في السماء... ما القصة؟
Lebanon 24
04-07-2022
|
14:00
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شغلت صورة التقطتها عدسة المصور عبد الكريم الماجد لحظة الغروب فوق العاصمة السعودية الرياض، العديد من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت تلك "اللقطة الساحرة" غيمة تشكلت على هيئة طفل بدت وكأنه يجلس على ظهر طير، ليحلقا معا في السماء.
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وقال المصور عبد الكريم الماجد إنه التقط عددا من الصور ومقاطع الفيديو عندما كان بسيارته على طريق القصيم، ذاهبا لقضاء الإجازة في محافظة ثادق.
وعن مشهد الغيمة، أوضح أنه كان ينوي أن يحتفظ بالصورة كذكرى إلا أن أصدقاءه اقترحوا عليه نشرها لجمالها، مبينا أنه لم يتوقع تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع الصورة."وسائل إعلام سعودية"
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