استقال واختفى... موظف يحصل عن طريق الخطأ على 286 ضعفا لراتبه

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ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الموظف المجهول في شركة "Consorcio Industrial de Alimentos"، أحد أكبر منتجي النقانق في البلاد، يتقاضى راتبا يبلغ حوالي 500 ألف بيزو تشيلي (535 دولارات- أعلى قليلا من الحد الأدنى المحلي للأجور)، يتم إيداعه مباشرة في حسابه المصرفي.ومع ذلك، فقدد أدى عطل في إدارة الموارد البشرية بالشركة في 30 أيار الماضي، إلى تحويل مبلغ 165 مليون و398 ألفا و851 بيزو (نحو 170 ألف دولار) في حسابه المصرفي وفق صحيفة "Diario Financiero" الصادرة في سانتياغو.في البداية، قام الموظف بالعمل المسؤول واتصل بمديره للإبلاغ عن المدفوعات الزائدة التي تلقاها، ليتضح وقتها أن هذا كان خطأ من قبل قسم الموارد البشرية والرواتب.طلبت منه الشركة الذهاب إلى مصرفه لإعادة تحويل الأموال. وعد بالذهاب إلى هناك في اليوم التالي. وهذا بالضبط ما فعله.لكن ما لم يفعله هو إعادة الأموال. بعد ثلاثة أيام من مكالمات ورسائل عبر تطبيق "واتساب" دون رد، تلقت الشركة رسالة من محام يمثل الموظف، أنه أعلن استقالته.منذ ذلك الحين، لم يسمع أحد في الشركة عن ذلك الموظف.وقدمت الشركة شكوى إلى الشرطة تتهم فيها الموظف باختلاس الأموال، على أمل استرداد بعض الأموال المفقودة، لكن حتى الآن لم يتم تحديد مكانه، بحسب الصحيفة.