ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)

حلت ليلى عبد اللطيف ضيفة مع الإعلامي رالف معتوق حيث أطلقت سلسلة من التوقعات هذه أبرزها:

سنشهد في المرحلة المقبلة اعتزال شخصية سياسية لبنانية تنسحب كليا من الحياة السياسية بشكل مفاجئ

شبح الخطر يهدد إحدى الشخصيات السياسية المعروفة بالعالم العربي او بلبنان

الانترنت والاتصالات تصبح حديث الشارع والناس في الفترة المقبلة وحتى الهاتف الأرضي لن يكون بعيدا عن هذا الحدث

الجيش سيكون الملاذ الأخير لكل اللبنانيين خلال المرحلة القادمة، وسنشاهد الجيش يترجم هذا الشعار على أرض الواقع من خلال قرار حاسم سيصب في مصلحة لبنان السلم الأهلي لجميع اللبنانيين

أجواء الحزن تلف الطائفة الشيعية بسبب حدث مؤسف

رحيل مفاجئ لزوجة إحدى الشخصيات السياسية في لبنان

سماء لبنان تشهد ظهور أجسام غريبة بشكل مفاجئ ووسائل الإعلام تنقل هذا المشهد بصورة بارزة

لبنان سيفقد 3 وجوه بارزة

شخصيات دولية بارزة ستزور لبنان. رؤساء دول سنراهم في لبنان للمرة الأولى وسيكون لهذه الزيارات تأثيرات إيجابية على الوضع اللبناني

مشهد مؤسف من خلال كارثة تقع في أحد المراكز الحكومية والشارع اللبناني سيكون تحت تأثير الصدمة وفي حالة من الفوضى والبلبلة

لبنان سيستخرج الغاز والبترول وسيصبح من الدول الغنية في هذا المجال في المرحلة المقبلة

احد ممثلي الكتل النيابية في لبنان في المستشفى بوضع صحي خطير وحرج

النائب جبران باسيل سيكون في الواجهة وفي مواجهة قوية مع بعض الشخصيات من جديد

لبنان يدخل بمرحلة فيها انقسامات وبلبلة داخل بعض الأحزاب والكتل

العماد جوزيف عون سيصبح حديث الناس بسبب انجاز أمني ووطني مما سيجعله الآمر والناهي على الأرض من خلال هذا الإنجاز الكبير

الأمن اللبناني سيشهد إنجازا مهما جدا لشعبة المعلومات

هناك فراغ لفترة في لبنان وليس لسنوات

الدولار يواصل ارتفاع وسيصل إلى 50 ألف

حدث أمني خطير يهز أحد مطارات العالم