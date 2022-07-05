مفاجآت وتطورات يحملها صيف 2022 للأبراج.. اقرأوا التفاصيل

كيف سيكون صيف 2022، وهل يحمل معه المفاجآت والخيارات الجيدة للأبراج؟ ومن هي الأبراج التي ستمر بفترة إنتقالية، وتستمتع بالنجاح والسعادة والإزدهار.

اكتشفوا ماذا يحمل صيف 2022، من أحداث ومفاجآت سارة للأبراج على كل الأصعدة.

برج الحمل

يُعتبر صيف 2022 مليئاً بالكثير من التغييرات. ستكون هناك أحداث محظوظة وأخرى مؤسفة. ينبغي العمل على استراتيجيات لحفظ التركيز. يُعد التوافق مع زملائك في العمل مفتاحاً آخر للنجاح، ووفقاً لتوقعات الأبراج سيكون العمل الجماعي ضرورياً. يمكنك تحسين الموارد المالية عن طريق الحد من النفقات واتباع ميزانية صارمة. ستكون العلاقة مع الشريك ممتعة في صيف 2022، ولغير المتزوجين فقد يكون هناك تطلعات إلى علاقات جديدة مع إحتمال للزواج.

برج الثور

ستُحقق العديد من التغييرات الجديدة في صيف 2022. ستكون أكبر التغييرات في نطاق حياتك المهنية. بشكل عام، كلما تكيفت بشكل أسرع مع هذه التغييرات الجديدة، كان حظك أفضل في حياتك المهنية. يحمل لك صيف 2022 لقاءً مهماً للعازبين، ويُشكل منعطفاً أساسياً نحو حياة جديدة للكثيرين من مواليد الثور.

برج الجوزاء

سيكون صيف 2022 نشطاً للغاية بالنسبة لك. تتطلب حياتك المهنية مزيداً من الإهتمام والدقة. إن كنت ممن يرغب في تغيير الوظيفة أو بدء مشروع تجاري جديد، فإنّ هذا الصيف واعد. أنت بحاجة إلى توخي الحذر في شؤونك المالية في صيف 2022. ستكون الحياة الزوجية مليئة بالتقلبات، وستكون هناك مشاحنات مستمرة، والحل هو الحوار المستمر.

برج السرطان

سيسير العمل في صيف 2022 بشكل أكثر سلاسة، يجب الحفاظ على علاقات ودية مع الجميع، ولا مكان لـ "الأنا" في التعامل مع الآخرين. لا يعتبر صيف 2022 الوقت المناسب للبحث عن وظيفة جديدة. يكون حال المتزوجين جيداً قي صيف 2022. في حين أنّ العازبين أو أولئك الذين دخلوا مؤخراً في علاقة رومانسية جديدة سيواجهون بعض الصعوبات.

برج الأسد

إستعد مع بداية صيف 2022 لبعض التغييرات الجادة في مكان العمل، سيسبب هذا ضغوطاً ولكنه سيكون سبباً للإحتفال في النهاية. قد تتعرض لمواجهات محرجة. لهذا السبب، من المهم التفكير دائماً قبل الكلام أو التصرف. قد يجلب صيف 2022 رومانسيات جديدة، وستتمكن أنت وشريكك من التوصل إلى حلول للمشاكل التي كانت تعيقكما.

برج العذراء

سيجلب صيف 2022 الفرح والأمل. كما سيشهد نجاحك ويحثك على الإستفادة من الفرص التي تبرز نفسها في حياتك، وستكون قادراً على تحقيق بعض أحلامك. ستجد الفرح في الأشياء الصغيرة التي يفعلها شريكك من أجلك لأنها تعني الكثير بالنسبة لك. وستكون قادراً على التمتع بصيف متناغم.

برج الميزان

ستتحول حياتك المهنية في صيف 2022 إلى الأفضل لأنك ستغامر بشيء تتحمس له. تكون قادراً على الإستفادة من مواهبك ومهاراتك. كن مستعداً لإستقبال الحب في حياتك. افتح قلبك وعقلك للحب، وسيأتي في طريقك. بالنسبة للمتزوجين، سيكون صيف 2022 جيداً للتخلص من المشكلات التي تواجهك مع الشريك.

برج العقرب

استمع إلى حدسك واتبع قلبك دائماً. افعل الأشياء التي تجلب لك السعادة والفرح. لا تتحدى نفسك بسبب الآخرين الذين يريدون البقاء في نفس المكان لفترة طويلة. سيكون لدى العازب فرصاً ممتازة للزواج وعلى المتزوجين الكف عن النظر خارج نطاق الزواج وإلا ستصبح حياتهم بائسة.

برج القوس

ستشهد في صيف 2022 فرصاً للإستفادة بشكل جيد من مهاراتك، وتكون مستعداً لمواجهة جميع التحديات التي تطرح نفسها في حياتك. لا تدع المشاكل المالية تُحبطك. فكر دائماً في الطرق التي يمكنك من خلالها التقدم لتصبح أفضل. أبرز الحب لشريكك وتقديرك لوجوده في حياتك. عامل شريكك على أنه الشخص الأهم في حياتك. لا تدع مشاكل الماضي تحول بينكم.

برج الجدي

يكون صيف 2022 مليئاً بالعقبات والنكسات، وعبر التركيز على أهدافك والتغلب على معارضة الآخرين تنال النتائج المرجوة في آواخر أغسطس. افعل الأشياء التي تجلب لك السعادة وركز على الطاقات الإيجابية التي يرسلها الكون في طريقك. استمع إلى كل ما هو مفيد مما يقوله الناس لك. وضّح رغبتك دائماً في الحصول على أفضل ما لديك ولأحبائك اضافة الى التواجد من أجل الأشخاص الذين يمثلون العالم بالنسبة لك، وسيكونون دائماً هناك من أجلك بدورهم.

برج الدلو

هناك حاجة إلى إجراء تغييرات إيجابية في صيف 2022 وتجنب مقارنة حياتك بحياة الآخرين. عش حياة تجعلك سعيداً. سيتعين عليك المقاومة من أجل زواجك. لا تدع كل شيء ينهار لعدم قدرتك أنت وشريكك على الاتفاق على بعض الأشياء. يمكنك دائماً التواصل والتفاهم والإتفاق. وقد لا ينجح العازب في الدخول في علاقات حب ناجحة.

برج الحوت

ستتمكن في صيف 2022 من البدء في العمل على الأشياء التي تجعلك سعيداً. لقد حان الوقت لتولّي مسؤولية حياتك المهنية. تابع الأمور التي تحبها وافعل الأشياء التي تبرز أفضل ما فيك. بالنسبة للمتزوجين ستكون حياتك العاطفية مثيرة ولن تشعر أنت والشريك بالملل من بعضكما البعض. أما العازب فلا تخاف من السماح لشخص ما بالدخول إلى حياتك وافتح قلبك. ومع ذلك، يجب أن تكون حريصاً في اختياراتك وتجنب من قد يكسر قلبك.

(الجميلة)