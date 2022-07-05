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أب يقتل ابنتيه ويدفنهما بمحيط منزله!

Lebanon 24
05-07-2022 | 03:18
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هزت الأردن، حادثة مروعة عندما أقدم أب على قتل ابنتيه ودفنهما بمحيط منزله في لوء الرمثا شمال الأردن.
 
وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تفاصيل الحادثة، معبرين عن حزنهم لهذه الفاجعة، وداعين السلطات الأردنية بالقبض على القاتل بأسرع وقت ممكن.
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وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية، القبض على الجاني، بعد ورود معلومات للشرطة، لمديرية شرطة لواء الرمثا من إحدى السيدات من جنسية عربية بقيام طليقها ويعاني من مرض نفسي ويقطن في لواء الرمثا بتعنيف أبنائها الأربعة وضربهم بشكل مستمر وأنها تخشى على حياتهم".
 
وقال  المتحدث باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، في بيان، إنه فور تلقي تلك المعلومات تم التحرك للمكان وضبط ذلك الشخص وبالبحث عن أبنائه الأربعة، وجد اثنان منهم فقط داخل المنزل (حدث وفتاة)، وبالاستماع لأقوالهما أكدَّا قيام والدهما بضربهم باستمرار وأنه خلال الأيام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما (9 ،12) عام، بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة (عصا)ودفنهما بمحيط المنزل.

وبالتحقيق مع ذلك الشخص، اعترف أنه وقبل عشرة أيام ضرب إحدى بناته بواسطة عصا مما أدى إلى وفاتها ودفنها في محيط المنزل، فيما ضرب بعد ذلك بأيام الأخرى والتي توفيت كذلك نتيجة الضرب وقام بإلقائها داخل حفرة بجانب المنزل.
 
وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى على الفور إخبار المدعي العام والطبيب الشرعي واستدعائهما وإخراج جثتي الطفلتين وتحويلهما للطب الشرعي، فيما أُرسل الطفلان الآخران للمستشفى للكشف عنهما ومتابعة حالتهم الصحية والنفسية وما زال التحقيق جاريا.
 
(سوا الاخبارية)
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