24
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
إذا رأيتم الحيوان الثاني في 20 ثانية... فأنتم أذكى مما تعتقدون!
Lebanon 24
05-07-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تنتشر الخدع البصرية بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض التسلية، كما أن بعضها يقدم تحليلا للشخصية.
خدعة اليوم التي اخترناها نقلا عن صحيفة "نيويورك بوست" New York Post، هي اختبار طريف. فإذا تمكنت من اكتشاف الحيوان الثاني في هذا الوهم البصري المخادع في أقل من 20 ثانية، فأنت تنتمي إلى نسبة 1% رائعة وفائقة الذكاء.
Advertisement
تُظهر الصورة بالأبيض والأسود طائراً على الشجرة ممسكاً بقطعة جبن.. لكن هل يمكنك تحديد الحيوان الثاني في الصورة؟
إذا لم تتمكن من تحديد مكان الحيوان الثاني، فعليك أن تقلب هاتفك.
كل ما عليك فعله هو تحريك هاتفك بزاوية 180 درجة وستجد الإجابة أمامك مباشرة.
ستجد الثعلب أمامك بوضوح ممسكاً بقطعة الجبن.
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
05/07/2022 12:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ازمة طلاقها.. الفنانة الشابة تستمتع بأجواء الصيف والجمهور يصفها بالجريئة (صورة)
Lebanon 24
بعد ازمة طلاقها.. الفنانة الشابة تستمتع بأجواء الصيف والجمهور يصفها بالجريئة (صورة)
08:45 | 2022-07-05
05/07/2022 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري يحتفل بزفافه بأجواء مميزة في البترون.. وديما قندلفت تُشعل السهرة برقصها (صور وفيديو)
Lebanon 24
ممثل سوري يحتفل بزفافه بأجواء مميزة في البترون.. وديما قندلفت تُشعل السهرة برقصها (صور وفيديو)
03:00 | 2022-07-05
05/07/2022 03:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أشخاصٌ في لبنان خسروا عشرات آلاف الدولارات بكبسة زر.. من هم؟
Lebanon 24
أشخاصٌ في لبنان خسروا عشرات آلاف الدولارات بكبسة زر.. من هم؟
14:32 | 2022-07-05
05/07/2022 02:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وصيفة ملكة جمال لبنان تُشعل المواقع ببكيني مُثير في دبي.. والتاتو على جسدها حديث المتابعين (صور)
Lebanon 24
وصيفة ملكة جمال لبنان تُشعل المواقع ببكيني مُثير في دبي.. والتاتو على جسدها حديث المتابعين (صور)
04:28 | 2022-07-05
05/07/2022 04:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:00 | 2022-07-05
برجك اليوم
16:00 | 2022-07-05
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
11:00 | 2022-07-05
وحش الـ"هوت دوغ"... التهم عشرات الشطائر في زمن قياسي!
09:40 | 2022-07-05
هذه الابراج اكثر عرضة للغيرة والحسد.. ماذا عنك؟
08:00 | 2022-07-05
تقارير تكشف مشكلة "خطيرة" في برج إيفل.. حالة سيئة وصدأ
05:00 | 2022-07-05
لحظات خوف مميتة..جمل جائع أقحم رأسه داخل سيارة مرعباً سائقها
فيديو
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
06/07/2022 06:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
06/07/2022 06:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
06/07/2022 06:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact