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إذا رأيتم الحيوان الثاني في 20 ثانية... فأنتم أذكى مما تعتقدون!

Lebanon 24
05-07-2022 | 14:00
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تنتشر الخدع البصرية بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض التسلية، كما أن بعضها يقدم تحليلا للشخصية.

خدعة اليوم التي اخترناها نقلا عن صحيفة "نيويورك بوست" New York Post، هي اختبار طريف. فإذا تمكنت من اكتشاف الحيوان الثاني في هذا الوهم البصري المخادع في أقل من 20 ثانية، فأنت تنتمي إلى نسبة 1% رائعة وفائقة الذكاء.
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تُظهر الصورة بالأبيض والأسود طائراً على الشجرة ممسكاً بقطعة جبن.. لكن هل يمكنك تحديد الحيوان الثاني في الصورة؟

إذا لم تتمكن من تحديد مكان الحيوان الثاني، فعليك أن تقلب هاتفك.

كل ما عليك فعله هو تحريك هاتفك بزاوية 180 درجة وستجد الإجابة أمامك مباشرة.

ستجد الثعلب أمامك بوضوح ممسكاً بقطعة الجبن.
 
 
 
 
 
(العربية)
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