قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)

أصبح الاتجاه الخطير لرفع الأبقار عبر الرافعات سائدًا في جميع أنحاء باكستان في السنوات الأخيرة في عيد الأضحى، وهذا العام ليس استثناء.



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وعندما يتم إنزال الحيوان بهذه الطريقة، فإنه لا يشعر فقط بالرعب بسبب الارتفاع، ولكن الأشخاص المحيطين به يحدثون ضوضاء تزيد من الضغط على الحيوان. وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو، تظهر الناس وهم يرفعون أبقارهم القرابين وينزلونها من فوق أسطح المنازل قبل المناسبة الاحتفالية.وعندما يتم إنزال الحيوان بهذه الطريقة، فإنه لا يشعر فقط بالرعب بسبب الارتفاع، ولكن الأشخاص المحيطين به يحدثون ضوضاء تزيد من الضغط على الحيوان.

على الرغم من الانتشار الواسع للظاهرة، إلا أن بعض الجمعيات والأشخاص وجهوا انتقادات شديدة لمثل هذه التصرفات، لكن السلطات لم تفعل شيئا جوهريا لوقف هذا الفعل.

(سبوتنيك)