24
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
هذه الابراج اكثر عرضة للغيرة والحسد.. ماذا عنك؟
Lebanon 24
05-07-2022
|
09:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُعتبر الغيرة والحسد من أكثر المشاعر تعقيداً وإحباطاً وعدم الراحة، ويمكن أن تُدمر العلاقات، وتُسبب نوبات من الاكتئاب والقلق. وللأسف يميل بعض الناس إلى الغيرة والحسد أكثر من غيرهم، وهذا الأمر لا مفر منه بالنسبة لمعظمنا. لكن هناك بعض الأبراج الأكثر عرضة للغيرة والحسد من غيرها. فمن هي هذه الأبراج؟
Advertisement
برج الحمل
يمتلك الحمل شخصية يتوق إليها الآخرون. هو مغامر ومثير ومليء بالحياة، لا يخجل أبداً من مقابلة أشخاص جدد وتجربة أشياء جديدة. لا يهتم أبداً بما يعتقده الآخرون عنه. إنه يقدر رأيه الخاص أولاً بدلاً من أخذ آراء الآخرين السلبية في الإعتبار. يشعر الناس بغيرة شديدة من موقفه الذي لا يهتم. تكون أساليبه التحليلية مفيدة دائماً عندما يكون على وشك اتخاذ القرارات. يتمنى الآخرون حقاً أن يكون لديهم هذه الجودة للحصول على أفضل طريق للنجاح.
برج الجوزاء
يمتلك الجوزاء أفكاراً إبداعية ورائعة. تُعتبر أفكاره الإبداعية في الغالب نجاحا مربحاً للغاية بالنسبة لم. يتمنى الآخرون دائماً أن يكون لديهم حظ الجوزاء والعقل الإبداعي للنجاح في مجالاتهم الخاصة أيضاً. يقدر علاقاته وروابطه مع الآخرين وهكذا، يقدر الآخر اهتمامه وحبه، ويبذل قصارى جهده للاحتفاظ بعلاقاته من أجل الحب. طاقته ببساطة لا تقاوم. يتمتع بحس دعابة كبير، هو بطبيعة الحال يجعل الآخرين يشعرون بالرضا. يحب الناس التواجد حوله وفي الوقت نفسه، يشعرون بالغيرة والحسد حقاً من شعبيته أيضاً.
برج الأسد
يُعتبر مولود الأسد قوياً، وفخوراً بنفسه دائماً. هو مبهر تماماً عندما يتعلق الأمر بإظهار الصفات العليا. إنه لا يترك الآخرين يحبطونه أبداً وهو دائماً متسق عندما يتعلق الأمر بتكريس نفسه لعمله. إنه لا يتردد أبداً في أي طريق صعب، ويتمنى الآخرون فقط لو استطاعوا أن يكونوا مثله. إنه يفكر بطريقة منهجية للغاية لا يمكن للآخرين إلا أن يحلموا بها. طريقته في إصلاح الأشياء ملهمة للغاية لأنه إذا وضع رأيه في شيء ما، فيمكنه تحقيق أي شيء. حضوره الاجتماعي رائع. محبوب تماماً ويستطيع جذب الآخرين نحوه، على أمل أن يكون صديقاً لهم. هو واثق من نفسه، وهي صفة نادرة وهي صفة تُشعر بها الآخرون بالغيرة والحسد منه.
برج الدلو
يرى برج الدلو العالم بطريقته الإبداعية الخاصة. إنه هادئ ومرتاح ويقدر كل موقف في الحياة من منظور إيجابي. إنه يعتقد أن كل شيء يحدث لسبب ما، لذا فهم يكرس نفسه لتحسين العالم. بعض الناس يحسدونه لكونه متفائل ويتحمل كل السلبية في العالم. إن ترتيبه المنهجي لفعل الأشياء يستحق الثناء. إنه عنيد ويواصل العمل الجاد لتحقيق ما يريد ويؤمن به. يحسد الناس شخصيته الهادئة، خاصة أثناء تنظيم الأشياء. يرغب في رسم العالم من وجهة النظر التي يراها. تشجعه شخصيته الملهمة على الانغماس في المهام الإبداعية التي تساعده على تحقيق أهدافه لنفسه وللعال. غالباً ما ينبهر الناس بكيفية تمكن مولود الدلو من البقاء إيجابي وسط كل الفوضى والمعاناة في العالم.
المصدر: الجميلة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
05/07/2022 12:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ازمة طلاقها.. الفنانة الشابة تستمتع بأجواء الصيف والجمهور يصفها بالجريئة (صورة)
Lebanon 24
بعد ازمة طلاقها.. الفنانة الشابة تستمتع بأجواء الصيف والجمهور يصفها بالجريئة (صورة)
08:45 | 2022-07-05
05/07/2022 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري يحتفل بزفافه بأجواء مميزة في البترون.. وديما قندلفت تُشعل السهرة برقصها (صور وفيديو)
Lebanon 24
ممثل سوري يحتفل بزفافه بأجواء مميزة في البترون.. وديما قندلفت تُشعل السهرة برقصها (صور وفيديو)
03:00 | 2022-07-05
05/07/2022 03:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أشخاصٌ في لبنان خسروا عشرات آلاف الدولارات بكبسة زر.. من هم؟
Lebanon 24
أشخاصٌ في لبنان خسروا عشرات آلاف الدولارات بكبسة زر.. من هم؟
14:32 | 2022-07-05
05/07/2022 02:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وصيفة ملكة جمال لبنان تُشعل المواقع ببكيني مُثير في دبي.. والتاتو على جسدها حديث المتابعين (صور)
Lebanon 24
وصيفة ملكة جمال لبنان تُشعل المواقع ببكيني مُثير في دبي.. والتاتو على جسدها حديث المتابعين (صور)
04:28 | 2022-07-05
05/07/2022 04:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:00 | 2022-07-05
برجك اليوم
16:00 | 2022-07-05
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
14:00 | 2022-07-05
إذا رأيتم الحيوان الثاني في 20 ثانية... فأنتم أذكى مما تعتقدون!
11:00 | 2022-07-05
وحش الـ"هوت دوغ"... التهم عشرات الشطائر في زمن قياسي!
08:00 | 2022-07-05
تقارير تكشف مشكلة "خطيرة" في برج إيفل.. حالة سيئة وصدأ
05:00 | 2022-07-05
لحظات خوف مميتة..جمل جائع أقحم رأسه داخل سيارة مرعباً سائقها
فيديو
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
06/07/2022 06:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
06/07/2022 06:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
06/07/2022 06:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact