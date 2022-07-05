هذه الابراج اكثر عرضة للغيرة والحسد.. ماذا عنك؟

تُعتبر الغيرة والحسد من أكثر المشاعر تعقيداً وإحباطاً وعدم الراحة، ويمكن أن تُدمر العلاقات، وتُسبب نوبات من الاكتئاب والقلق. وللأسف يميل بعض الناس إلى الغيرة والحسد أكثر من غيرهم، وهذا الأمر لا مفر منه بالنسبة لمعظمنا. لكن هناك بعض الأبراج الأكثر عرضة للغيرة والحسد من غيرها. فمن هي هذه الأبراج؟

برج الحمليمتلك الحمل شخصية يتوق إليها الآخرون. هو مغامر ومثير ومليء بالحياة، لا يخجل أبداً من مقابلة أشخاص جدد وتجربة أشياء جديدة. لا يهتم أبداً بما يعتقده الآخرون عنه. إنه يقدر رأيه الخاص أولاً بدلاً من أخذ آراء الآخرين السلبية في الإعتبار. يشعر الناس بغيرة شديدة من موقفه الذي لا يهتم. تكون أساليبه التحليلية مفيدة دائماً عندما يكون على وشك اتخاذ القرارات. يتمنى الآخرون حقاً أن يكون لديهم هذه الجودة للحصول على أفضل طريق للنجاح.برج الجوزاءيمتلك الجوزاء أفكاراً إبداعية ورائعة. تُعتبر أفكاره الإبداعية في الغالب نجاحا مربحاً للغاية بالنسبة لم. يتمنى الآخرون دائماً أن يكون لديهم حظ الجوزاء والعقل الإبداعي للنجاح في مجالاتهم الخاصة أيضاً. يقدر علاقاته وروابطه مع الآخرين وهكذا، يقدر الآخر اهتمامه وحبه، ويبذل قصارى جهده للاحتفاظ بعلاقاته من أجل الحب. طاقته ببساطة لا تقاوم. يتمتع بحس دعابة كبير، هو بطبيعة الحال يجعل الآخرين يشعرون بالرضا. يحب الناس التواجد حوله وفي الوقت نفسه، يشعرون بالغيرة والحسد حقاً من شعبيته أيضاً.برج الأسديُعتبر مولود الأسد قوياً، وفخوراً بنفسه دائماً. هو مبهر تماماً عندما يتعلق الأمر بإظهار الصفات العليا. إنه لا يترك الآخرين يحبطونه أبداً وهو دائماً متسق عندما يتعلق الأمر بتكريس نفسه لعمله. إنه لا يتردد أبداً في أي طريق صعب، ويتمنى الآخرون فقط لو استطاعوا أن يكونوا مثله. إنه يفكر بطريقة منهجية للغاية لا يمكن للآخرين إلا أن يحلموا بها. طريقته في إصلاح الأشياء ملهمة للغاية لأنه إذا وضع رأيه في شيء ما، فيمكنه تحقيق أي شيء. حضوره الاجتماعي رائع. محبوب تماماً ويستطيع جذب الآخرين نحوه، على أمل أن يكون صديقاً لهم. هو واثق من نفسه، وهي صفة نادرة وهي صفة تُشعر بها الآخرون بالغيرة والحسد منه.برج الدلويرى برج الدلو العالم بطريقته الإبداعية الخاصة. إنه هادئ ومرتاح ويقدر كل موقف في الحياة من منظور إيجابي. إنه يعتقد أن كل شيء يحدث لسبب ما، لذا فهم يكرس نفسه لتحسين العالم. بعض الناس يحسدونه لكونه متفائل ويتحمل كل السلبية في العالم. إن ترتيبه المنهجي لفعل الأشياء يستحق الثناء. إنه عنيد ويواصل العمل الجاد لتحقيق ما يريد ويؤمن به. يحسد الناس شخصيته الهادئة، خاصة أثناء تنظيم الأشياء. يرغب في رسم العالم من وجهة النظر التي يراها. تشجعه شخصيته الملهمة على الانغماس في المهام الإبداعية التي تساعده على تحقيق أهدافه لنفسه وللعال. غالباً ما ينبهر الناس بكيفية تمكن مولود الدلو من البقاء إيجابي وسط كل الفوضى والمعاناة في العالم.