جريمة مروعة تهز بلد عربي.. أب يقتل ولديه بدم بارد!

عد جريمة بشعة هزت الأوساط الأردنية أقدم خلالها رجل على قتل طفلتيه بمدينة الرمثا، فجع الأردنيون بجريمة أسرية جديدة راح ضحيتها شابان رمياً بالرصاص على يد والدهما.



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت" إن شخصاً سبعينياً في محافظة عجلون أقدم على إطلاق النار على ابنيه مما أدى لوفاتهما وفتح تحقيق في الحادثة.

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وأشار العقيد السرطاوي إلى أن الحادثة وقعت في بلدة راجب شمالي الأردن إثر خلافات بين الأب وأبنائه.



وأعلنت مديرية الأمن العام مقتل 4 أشخاص في أقل من 24 ساعة بالأردن خلال جرائم أسرية، ضبط مرتكبوها على الفور والقاتل الأب في كلتي الجريمتين.

(العربية)