Advertisement

منوعات

جريمة مروعة تهز بلد عربي.. أب يقتل ولديه بدم بارد!

Lebanon 24
06-07-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-968753-637926856225675352.jpg
Doc-P-968753-637926856225675352.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عد جريمة بشعة هزت الأوساط الأردنية أقدم خلالها رجل على قتل طفلتيه بمدينة الرمثا، فجع الأردنيون بجريمة أسرية جديدة راح ضحيتها شابان رمياً بالرصاص على يد والدهما.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت" إن شخصاً سبعينياً في محافظة عجلون أقدم على إطلاق النار على ابنيه مما أدى لوفاتهما وفتح تحقيق في الحادثة.
Advertisement
 
وأشار العقيد السرطاوي إلى أن الحادثة وقعت في بلدة راجب شمالي الأردن إثر خلافات بين الأب وأبنائه.

وأعلنت مديرية الأمن العام مقتل 4 أشخاص في أقل من 24 ساعة بالأردن خلال جرائم أسرية، ضبط مرتكبوها على الفور والقاتل الأب في كلتي الجريمتين.
(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2022-07-06
11:50 | 2022-07-06
10:00 | 2022-07-06
08:00 | 2022-07-06
07:00 | 2022-07-06
05:00 | 2022-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website