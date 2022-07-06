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منوعات
كيف يمكن للسوشيال ميديا أن تدمر علاقتك العاطفية؟ 4 أخطاء احذر منها
Lebanon 24
06-07-2022
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08:00
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الكثير من الأشخاص يشعر بصعوبة الحياة بدون وسائل التواصل الاجتماعي، من مشاركة الصور والمنشورات مع الأصدقاء، وحتى الوقوع في الحب، مما يخلق حالة من التواصل، ولكن يوجد بعض الأشياء السلبية التي قد يفعلها البعض مما تؤدى إلى تدمير العلاقة العاطفية وجعل الحبيب يبتعد عنك، وفقاً لموقع"timesofindia":
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النشر بلا إذن
إذا حدث وتم نشر صورة للطرف الآخر على وسائل التواصل الاجتماعي بدون إذنه، فقد يشعر بالاستياء منك، ولا يشعر بالراحة وهو سيعتبر ذلك انتهاكا لخصوصيته بشكل كبير.
التحدث عن الحياة الشخصية
لا يجب عند التشاجر مع الطرف الآخر أن يتم نقل ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي فهذا ليس مكان الحديث، وسط العامة، ولكن يمكن مشاركة شىء اجتماعي كترقية في العمل مثلاً، وهذا يعطى انطباعا بأولوية وسائل التواصل الاجتماعي على حساب الآخر.
الحياة غير المتصلة بالإنترنت
بعض الأشخاص يتفحص هاتفه كل قليل عندما يكون بصحبة الطرف الآخر، وهذا يعد وكأنك تخبر شريك حياتك بأن يتوقف عن الحديث، لأن الوقت الذى تجلس لتتحدث فيه معه تكون وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة حاجز بينكما.
ملاحقة شريك حياتك
أي شخص يحتاج لمساحة شخصية يتنفس من خلالها، ولكن قد لا يقدر أحد الأطراف هذه الخصوصية، وقد يطلب مشاركة كلمة مرور حساب وسائل التواصل الاجتماعي أو التحقق من هاتف الطرف الآخر مما قد يحدث ضرر في العلاقة.
(اليوم السابع)
المصدر: اليوم السابع
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