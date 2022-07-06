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غامضة جداً... 5 أبراج لن تفهمها بسهولة!

Lebanon 24
06-07-2022 | 01:03
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كل برج من الأبراج الفلكية له صفاته وقوته ونقاط ضعفه، وبعض السلوكيات الخاصة به دون غيره، وقد يعبر بعض الأبراج عن احتياجاته بكل سهولة، وبدون تردد ولكن البعض الأخر لديه بعض الصفات صعبة الفهم، ويوجد عدة أبراج فلكية، من الصعب فهمها، وتحتاج الكثير من المجهود والتفهم لاستيعابها فتعرف على هذه الأبراج وفقاً لموقع" timesofindia":
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برج الحوت
إن برج الحوت كتوم بطبيعة شخصيته، ويكافح للتعبير عن مشاعره الحقيقة من خلال الكلمات ويفضل استخدام طرق أخرى للتعبير عن حبه مثل الفنون، وقد يكون غاضب جداً ومزاجي، ويحب أن يخمن شريك حياته السبب وراء مزاجه السيء دون أن يخبره بذلك.

برج الجوزاء
برج الجوزاء يكون دبلوماسي وجيد في إخفاء مشاعره الحقيقة، ولديه القدرة على التظاهر بأن كل شيء على ما يرام عندما يشعر بالغضب من الداخل أو يشعر بالغيرة، وهو يميل إلى تغيير رأيه بسهولة، مما قد يربك شريك حياته من فعله.

برج السرطان
إن برج السرطان هو برج عاطفي ويميل للإفراط في التفكير في المواقف،  وهو متقلب المزاج بشكل كبير، وينزعج من التفكير في الأشياء التي حدثت في الماضي، وهو عاشق مخلص جدًا ولكن من كثرة التقلبات التي تحدث له نتيجة تغير مزاجه المتكرر قد يفقد شريك حياته من وراء ذلك.

برج الدلو
إن برج الدلو معروف بشخصيته الغامضة بشكل عام، ولا يحب أن يعبر عن مشاعره لأى شخص كان، وقد يتوقع من شريك حياته أن يقرأ أفكاره وقد يلومه لأنه لا يفهم شخصيته وتفكيره.

برج الثور
يميل برج الثور كما هو معروف عنه بأنه عنيد ولا يستطيع عمل تعديل لأى شخص، مادام كون رأى عنه من الصعب إقناعه  بتغيير وجهة نظره أو التطلع إلى نفس الموقف من زاوية أخرى.
 
(اليوم السابع)
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