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سلالة قرش مهددة بالانقراض... هكذا تم انقاذها

Lebanon 24
06-07-2022 | 14:00
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نجح مركز علمي في الكويت في تفريخ قرش النمر الرملي المهدد بالانقراض، ورعاية المواليد الجدد وفق استراتيجية ضمنت نموها بالشكل الصحيح.

ويُعد المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أحد المراكز القليلة في العالم التي حققت ذلك، حسب صحيفة "القبس".
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واحتفاء بالإنجاز عقد المركز مؤتمر صحفيا، لمشاهدة صغار أسماك القرش التي أصبحت جزءا من مجموعة أسماك قرش "النمر الرملي" التي يمتلكها المركز لأكثر من 20 عاما، والتي تعد من أشهر الأحياء البحرية المحببة لزوار المركز.

سمكة القرش "بيبي" الشهيرة، التي يقدر عمرها بأكثر من 20 عاما حسب تقديرات سجلات المركز، وضعت اثنين من صغار "النمر الرملي" بتاريخ 23 يناير 2022 في حوض الأحياء البحرية بالمركز العلمي، أحدهما ذكر والأخرى أنثى، وقد تمت تسمية صغيري سمكة القرش بـ"بدر وبدرية"، وفقاً للتصويت الذي حسمه محبو المركز العلمي على قناته في الإنستغرام."القبس الكويتية"


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