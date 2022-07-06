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منوعات
شرط واحد للحصول على جزيرة أميركية بـ 339 ألف دولار... ما هو؟
Lebanon 24
06-07-2022
|
13:30
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يمكن لمن يملك 339 ألف دولار أن يشتري جزيرة أميركية تمثل فرصة استثمارية واعدة، لكن يجب عليه تنفيذ شرط وحيد يفرضه مالك الجزيرة وهو قضاء ليلة كاملة عليها.
وتبلغ مساحة جزيرة "دكس ليدجز" 1.5 فدان، وتقع في خليج "ووهوا"، أمام سواحل ولاية مين في الولايات المتحدة الأميركية، حسبما ذكر موقع "إنسيدر" الأميركي.
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ولفت الموقع إلى قول مالك الجزيرة بيلي ميليكين، إن الجزيرة تمثل فرصة استثمارية جيدة لرجال الأعمال وتقع على بعد 10 دقائق من سواحل ولاية مين.
ويقول ميليكين إن الجزيرة ممتعة أثناء الليل بفضل سمائها المظلمة، مشيرا إلى أنه يمتلكها منذ عام 2007.
وأوضح مالك الجزيرة أن شرطه الوحيد بعد دفع ثمنها هو أن يكون المشتري لديه القدرة على قضاء ليلة كاملة على الجزيرة.
ولفت الرجل إلى أن هناك شخصان قاما بقضاء ليلة كاملة على الجزيرة، لكن هناك آخرون تقدموا لشرائها وسيكون هناك مفاضلة فيما بين الراغبين في الشراء.
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