Advertisement

منوعات

شرط واحد للحصول على جزيرة أميركية بـ 339 ألف دولار... ما هو؟

Lebanon 24
06-07-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-968992-637927363921286175.jpg
Doc-P-968992-637927363921286175.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يمكن لمن يملك 339 ألف دولار أن يشتري جزيرة أميركية تمثل فرصة استثمارية واعدة، لكن يجب عليه تنفيذ شرط وحيد يفرضه مالك الجزيرة وهو قضاء ليلة كاملة عليها.
وتبلغ مساحة جزيرة "دكس ليدجز" 1.5 فدان، وتقع في خليج "ووهوا"، أمام سواحل ولاية مين في الولايات المتحدة الأميركية، حسبما ذكر موقع "إنسيدر" الأميركي.
Advertisement
ولفت الموقع إلى قول مالك الجزيرة بيلي ميليكين، إن الجزيرة تمثل فرصة استثمارية جيدة لرجال الأعمال وتقع على بعد 10 دقائق من سواحل ولاية مين.
 
ويقول ميليكين إن الجزيرة ممتعة أثناء الليل بفضل سمائها المظلمة، مشيرا إلى أنه يمتلكها منذ عام 2007.
وأوضح مالك الجزيرة أن شرطه الوحيد بعد دفع ثمنها هو أن يكون المشتري لديه القدرة على قضاء ليلة كاملة على الجزيرة.
ولفت الرجل إلى أن هناك شخصان قاما بقضاء ليلة كاملة على الجزيرة، لكن هناك آخرون تقدموا لشرائها وسيكون هناك مفاضلة فيما بين الراغبين في الشراء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-07-06
14:00 | 2022-07-06
13:59 | 2022-07-06
13:55 | 2022-07-06
13:48 | 2022-07-06
13:46 | 2022-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website