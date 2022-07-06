رجل يحقق أرباحًا هائلة من تصدير الطباشير!

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حقق المواطن الأردني صلاح العقبي أرباحا وافرة من تصدير الطباشير إلى أكثر من 100 دولة، بعد أن أنشأ مصنعا صغيرا كان الأول في المملكة والوحيد.وقال العقبي (49 عاما) لوكالة "فرانس برس": "عندما سمعت الفكرة، قلت في نفسي إن طاقة الفرج انفتحت"، مشيرا إلى أنه كان يعمل آنذاك في شركة الكربونات الأردنية "وسمعت في الحافلة لقاء عبر الراديو في عام 1995 ورد فيه أن مادة كربونات الكالسيوم التي تنتجها الشركة (التي كان يعمل فيها) تدخل في صناعات متعددة كلها موجودة في الأردن إلا صناعة الطباشير".وبعد سبع سنوات، بدأ العقبي الإنتاج بفضل رهن منزل والده ومنزل صديقه وبعد أخذ قرضا لبناء مصنع من غرفتين بمساحة 60 مترا مربعا في محافظة الكرك (نحو 120 كلم جنوب عمان)، وكان يعمل في المصنع خمسة عمال، واستُخدمت ماكينات فرم اللحوم بعد تعديلها لإنتاج الطبشور.