Advertisement

منوعات

بهدف السرقة... هذا ما فعلته امرأة مغربية!

Lebanon 24
06-07-2022 | 13:55
A-
A+
Doc-P-969002-637927378863416704.jpg
Doc-P-969002-637927378863416704.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت الجهات الأمنية المغربية، امرأة أربعينية وبحوزتها ما يزيد عن 200 مفتاح مزور لأبواب منازل، فضلا عن مبلغ مالي يقدر بنحو 20 ألف درهم مغربي.

وكشفت مصادر أمنية لموقع "هيسبريس" أن الموقوفة تعمد إلى ترصد قاطني المنازل حيث تستعمل المفاتيح المزورة من أجل الولوج إلى مساكنهم والسطو على ما بداخلها، لا سيما الأموال والمجوهرات.
Advertisement

وأفضى التحقيق مع الموقوفة إلى الكشف عن هوية صانع مفاتيح يساعدها في أعمالها الإجرامية، فضلا عن شخص آخر تودع لديه المبالغ والمجوهرات المسروقة.

وبأمر من النيابة العامة، جرى وضع الموقوفين الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، في انتظار عرضهم على القضاء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-07-06
14:00 | 2022-07-06
13:59 | 2022-07-06
13:48 | 2022-07-06
13:46 | 2022-07-06
13:30 | 2022-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website