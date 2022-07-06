بهدف السرقة... هذا ما فعلته امرأة مغربية!

Advertisement

أوقفت الجهات الأمنية المغربية، امرأة أربعينية وبحوزتها ما يزيد عن 200 مفتاح مزور لأبواب منازل، فضلا عن مبلغ مالي يقدر بنحو 20 ألف درهم مغربي.وكشفت مصادر أمنية لموقع "هيسبريس" أن الموقوفة تعمد إلى ترصد قاطني المنازل حيث تستعمل المفاتيح المزورة من أجل الولوج إلى مساكنهم والسطو على ما بداخلها، لا سيما الأموال والمجوهرات.وأفضى التحقيق مع الموقوفة إلى الكشف عن هوية صانع مفاتيح يساعدها في أعمالها الإجرامية، فضلا عن شخص آخر تودع لديه المبالغ والمجوهرات المسروقة.وبأمر من النيابة العامة، جرى وضع الموقوفين الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، في انتظار عرضهم على القضاء.