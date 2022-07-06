9 مواقع على الأرض تخلو من الجاذبية... تعرف إليها





واستعرض موقع (thetravel) المتخصص في السياحة والسفر 9 مواقع في الكرة الأرضية تختفي فيها الجاذبية الأرضية، حيث تشكل استثناءً للقاعدة الشاملة في بقية الأرض، وهذه المواقع هي:

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الصخرة الذهبية بمعبد كايكتيو في ميانمار: توجد في هذا المعبد أكبر صخرة ذهبية في العالم تقف على حافة جبل، وتبدو وكأنها على وشك السقوط لكنها لا تسقط، وهي هناك منذ آلاف السنين.



الطريق الغامض في كوريا الجنوبية: تحتضن جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية طريقا يبهر جميع الزوار من شتى أنحاء العالم. تنحدر الأشياء من الأعلى إلى الأسفل بحسب الجاذبية، لكن هذا الطريق يعمل بطريقة مختلفة، فالسيارات والأشياء التي تترك في وضع محايد تتحرك صعودا. صدق أو لا تصدق، على الأرض وليس على القمر هناك مواقع تنعدم فيها الجاذبية الأرضية، حيث يشعر فيها الإنسان للحظات معدودة بأنه في الفضاء الخارجي، أو تتحرك فيها الأشياء إلى الأعلى لا للأسفل.واستعرض موقع (thetravel) المتخصص في السياحة والسفر 9 مواقع في الكرة الأرضية تختفي فيها الجاذبية الأرضية، حيث تشكل استثناءً للقاعدة الشاملة في بقية الأرض، وهذه المواقع هي:الصخرة الذهبية بمعبد كايكتيو في ميانمار: توجد في هذا المعبد أكبر صخرة ذهبية في العالم تقف على حافة جبل، وتبدو وكأنها على وشك السقوط لكنها لا تسقط، وهي هناك منذ آلاف السنين.الطريق الغامض في كوريا الجنوبية: تحتضن جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية طريقا يبهر جميع الزوار من شتى أنحاء العالم. تنحدر الأشياء من الأعلى إلى الأسفل بحسب الجاذبية، لكن هذا الطريق يعمل بطريقة مختلفة، فالسيارات والأشياء التي تترك في وضع محايد تتحرك صعودا.





والمكان عبارة عن منزل خشبي، يزوره سنويا آلاف الأشخاص. وجرى اكتشافه عام 1930، وفيه تطير الأشياء مثل الكرات إلى الأعلى.



هضبة لداخ في الهند: توصف هذه الهضبة بأنها خالية من الجاذبية تماما، نظرا للحركة العسيرة للمركبات هناك، وثمة العديد من النظريات والخرافات التي حاولت تفسير الأمر، لكن المؤكد أن الجاذبية لا تعمل هنا. المنزل الخشبي في كاليفورنيا: ثمة موقع ما بمدينة سانتا كروز بولاية كاليفورنيا الأميركية يمكن فيه للشخص خوض تجربة انعدام الجاذبية، كما في المركبات الفضائية.والمكان عبارة عن منزل خشبي، يزوره سنويا آلاف الأشخاص. وجرى اكتشافه عام 1930، وفيه تطير الأشياء مثل الكرات إلى الأعلى.هضبة لداخ في الهند: توصف هذه الهضبة بأنها خالية من الجاذبية تماما، نظرا للحركة العسيرة للمركبات هناك، وثمة العديد من النظريات والخرافات التي حاولت تفسير الأمر، لكن المؤكد أن الجاذبية لا تعمل هنا.