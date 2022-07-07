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4 أبراج عاشقة للطعام ولا تستطيع إنقاص وزنها الزائد..هل انت من بينها؟

Lebanon 24
07-07-2022 | 05:00
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يوجد في حياتنا بعض الأشخاص من عشاق الطعام، الذين لا يستطيعون اتباع أنظمة غذائية لإنقاص الوزن الزائد، أو الاكتفاء بكمية قليلة من الطعام، ويعتقد إن هؤلاء ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " allure".
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أبراج عاشقة للطعام
 
برج الحوت
يحب برج الحوت الطعام، وخاصة التي تتميز بنكهة مميزة، حيث تجعله يشعر بالراحة والسعادة، لذلك يفضل ممارسة هواية الطهى، ودائماً ما يبدع في طهى الطعام.

 

برج الأسد
يشعر مولود برج الأسد بالغضب عند الشعور بالجوع، لذلك يظل طوال الوقت يتناول الطعام حتى لا يترك نفسه جائعاً، كما يفضل شراء الأطعمة باهظة الثمن والتي تتميز بنكهة خاصة.

 

برج السرطان
 
يفضل مولود برج السرطان الطعام، خاصة عند السير مع أصدقائه في إحدى المنتزهات، ودائماً ما يبدع في طهى الطعام وإبتكار وصفات جديدة ومختلفة، ويفضل الذهاب إلى المطاعم باهظة الثمن ولا يكتفى بتناول وجبات غذائية صغيرة.

 

برج القوس
 
يعتبر برج القوس من الأبراج العاشقة للطعام، والتي دائماً ما تبحث عن الأطعمة التي تتميز برائحتها الجيدة، كما لا ينفق معظم أمواله في شراء الأطعمة ولا يترك نفسه جائع.
(اليوم السابع)
المصدر: اليوم السابع
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