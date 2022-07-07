رجل حاول الهرب من حريق في مطعمه فمات صعقًا بالكهرباء

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لقي رجل هندي يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه صعقا بالكهرباء في منطقة تانغرا بمدينة كولكاتا الهندية، فيما كان يحاول الهرب من حريق في مطعمه.وقالت الشرطة إن الرجل الذي يدعى بونتي هالدار وفي حوالي الساعة 9 صباحا يوم الثلاثاء كان على وشك بدء الطهي في مطعمه الصغير في طريق غوبيندو خاتيك في تانغرا عندما انفجرت أسطوانة للطبخ واندلع بها الحريق.وأضافت الشرطة أن بونتي وأصدقاءه حاولوا إخماد النار باستخدام المياه، لكنهم فشلوا في ذلك.وأفادت بأنه لما هم بالخروج من المطعم لامس باب المتجر الحديدي وتعرض لصدمة كهربائية أردته قتيلا.وكشفت الشرطة عن وجود سلك كهربائي غير مغطى ملامس للباب الحديدي للمحل.وذكرت وسائل إعلام هندية أنه تم نقل الرجل على الفور إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاته.ومع ذلك، ادعت عائلته أنه توفي بعد لمس عمود الإنارة خارج المطعم.