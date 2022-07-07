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اصطياد نادر لم يكن بالحسبان!

Lebanon 24
07-07-2022 | 12:09
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اصطاد صياد في ولاية أوريغون، سرطان البحر الأزرق، ثم قام برميه في البحر مجددا.
ذكرت وكالة الأنباء UPI أنه في ولاية أوريغون الأمريكية، اصطاد صياد جراد البحر الأزرق النادر، وتساوي فرص صيده واحدًا من مليونين صيدة.
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وأوضح الصياد "تركته يذهب حتى يكبر أكثر".
ترك منشور الرجل انطباعًا قويًا على مستخدمي الإنترنت. كتب أحدهم: "يا إلهي، لم أر قط مثل هذه الكركند ... أتساءل لماذا هي زرقاء وليست حمراء".
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