ظاهرة "مرعبة" في أميركا

شهدت سو فولز، كبرى مدن ولاية داكوتا الجنوبية ظاهرة غريبة عندما انقلب لون السماء إلى الأخضر الداكن وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وكشفت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة أن الأمر لم يكن بسبب إعصار كما يعتقد البعض، إنما ناجم عما يسمى بـ "ديريتشو".

و"الديريتشو" ظاهرة مناخية تحدث عندما ترتبط رياح شديدة سرعتها (158 كيلومترا) مع العواصف الرعدية ذات السرعة الفائقة.ولم تكن هذه الظاهرة غريبة فحسب، إذ إنها أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المدينة.وقال عالم الأرصاد الجوية، إسحاق لونجلي: "في حين أنه من الشائع نسبيا رؤية هذه السماء الخضراء، خاصة في السهول، إلا أن هذه السماء ارتبطت بالعواصف الشديدة التي اجتاحت منطقة شلالات سيوكس خلال فترة ما بعد ظهر يوم الخامس من يوليو، مما جعل السماء أكثر اخضرارا من الوضع الطبيعي".وأضاف: "هذا بالطبع لفت انتباه الكثيرين الذين لم يروا سماء خضراء بهذا الشكل من قبل".