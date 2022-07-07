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إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة.. وفيديو لمقاتلة ترافق الطائرة المستهدفة

Lebanon 24
07-07-2022 | 12:24
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يواجه مراهق بريطاني غرامة مالية كبيرة وذلك لنشره تهديدا كاذبا بوجود قنبلة على متن رحلة جوية تابعة لشركة "إيزي جيت".

ونشر المراهق الذي يبلغ من العمر 18 عاما أثناء سفره من بريطانيا إلى جزيرة مينوركا الإسبانية، منشورا على مواقع التواصل، يفيد بوجود قنبلة على متن الطائرة التي يستقلها.
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ووفقما ذكرت صحيفة "ميترو" البريطانية، فقد سارعت مقاتلة إسبانية لمرافقة الطائرة بعدما تم إبلاغ سلاح الجو الإسباني بالتهديد المزعوم.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره من داخل مقصورة "إيزي جيت" المقاتلة الإسبانية وهي تطلب من الطائرة البريطانية اللحاق بها. 
 
وقالت الشرطة الإسبانية في بيان إنها طلبت من الطائرة التوجه بعد هبوطها إلى منطقة خاصة بعيدة عن صالة الركاب.

وتبين للشرطة بعد فحص الطائرة وأغراض الركاب بالاستعانة بالكلاب البوليسية، عدم وجود أي قنبلة.
 
ونقلت "ميترو" عن متحدث باسم الحرس المدني الإسباني قوله: "اعتقل مواطن بريطاني يبلغ من العمر 18 عاما باعتباره متهما بارتكاب جريمة الإخلال بالنظام العام".

وبحسب المتحدث فإن المتهم خضع للاستجواب إلى جانب خمسة من رفاقه، شهدوا أنه من قام بنشر التهديد المزيف.
 
ولم تكشف الصحيفة البريطانية فيما إذا كانت السلطات الإسبانية قد أطلقت سراح المراهق، إلا أنها أشارت إلى احتمال تعرضه لغرامة تصل قيمتها إلى 50 ألف إسترليني، تمثل تكاليف عملية التفتيش التي قامت بها الشرطة، هذا إلى جانب إمكانية مطالبة "إيزي جيت" أيضا بتعويض مالي منه.
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