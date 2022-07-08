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نشرت صورتها وهي على الشاطئ فقتلها صديقها!

Lebanon 24
08-07-2022 | 05:00
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لقيت فتاة عشرينيةٌ مصرعها، بعد ساعات من طعنها على يد صديقها بالقرب من شاطئ الرمال بولاية بنزرت شمالي تونس، ثم حاول قتل نفسه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن القاتل (30 عاماً)، كان صديق الضحية، وهرع إلى شاطئ الرمال بعد أن نشرت صورة لها هناك عبر فيسبوك، ليسدد لها عدة طعنات على الملأ وفي وضح النهار، الأربعاء.
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ونقل الإعلام المحلي، عن مصدر أمني، أن الجاني كان على خلاف مع صديقته، واندفع لتنفيذ جريمته إثر نشر الفتاة صورة لها وهي تستعد للسباحة بشاطئ الرمال بولاية بنزرت.

في وضح النهار وأمام أعين الناس، وجّه القاتل عدة طعنات للفتاة العشرينية، قبل أن يطعن نفسه بالسكين نفسها.

فور وقوع الحادث، هرع فريق النجدة التابع للحماية المدنية على الشاطئ لتقديم الإسعافات الأولية لهما قبل نقلهما إلى مستشفى قريب، لكن الفتاة سرعان ما فارقت الحياة. 

بينما لا يزال الجاني على قيد الحياة في العناية المركزة، لكن حالته خطيرة.

وكانت النيابة العمومية قد فوّضت قوى الأمن في ولاية بنزرت لفتح تحقيق في الحادث، معتبرةً أن الجاني في حالة توقيف إلى حين استكماله العلاج ليتم لاحقاً عرضه على القضاء.

تأتي هذه الجريمة بعد سلسلة جرائم من هذا النوع تزايدت في الآونة الأخيرة، كان أبرزها قتل الفتاة نيرة أشرف في مصر، وإيمان إرشيد في الأردن.
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