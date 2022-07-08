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منوعات
الهدوء أو الغموض.. اعرف شخصيتك من لون هاتفك
Lebanon 24
08-07-2022
|
02:00
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يختار كل شخص هاتفه حسب إمكانياته ولكن قد يفضل بعضهم اختيار لون معين، سواء أسود أو ذهبي أو حتى وردي، وإذا لم يكن هذا هو لون الهاتف نفسه يختار له "كوفر" بلون معين، ويعتقد إن اختيار الشخص للون معين يشير إلى بعض صفاته الشخصية ولهذا نستعرض في التقرير، علاقة ألوان هواتف المحمول بالصفات الشخصية، وفقاً لما ذكره موقع " indiatoday".
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علاقة ألوان هواتف المحمول بالصفات الشخصية
يقول علم نفس الألوان إن لون الهاتف يكشف عن الكثير من الصفات الشخصية، مثل :
اللون الأبيض
يشير اختيار اللون الأبيض، إلى أن الشخص مهووس بالنظافة، والانفتاح على كل ماهو جديد والتعامل ببساطة مع الآخرين.
اللون الأسود
الأشخاص الذين يفضلون الهاتف الأسود، يتسمون بالأناقة، والرقى والقوة أيضاً، والغموض .
اللون الأزرق
يتسم أصحاب الهواتف الزرقاء بالأناقة أيضاً، والهدوء والحذر والتفكير العميق، والتفكير جيداً قبل التصرف والرغبة الدائمة في التميز والإبداع.
اللون الأحمر
يرتبط اللون الأحمر بالطاقة الجسدية والقدرة على المنافسة والإندفاع والعدوانية، والسعى دائماً للشعور بالإهتمام.
اللون الذهبى
يرتبط اللون الذهبي بالثروة ، والسعي للوصول لأعلى المناصب والسخاء، وحب الأشياء الفاخرة والسعى لإمتلاكها طوال الوقت.
(اليوم السابع)
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