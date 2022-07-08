الهدوء أو الغموض.. اعرف شخصيتك من لون هاتفك

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يختار كل شخص هاتفه حسب إمكانياته ولكن قد يفضل بعضهم اختيار لون معين، سواء أسود أو ذهبي أو حتى وردي، وإذا لم يكن هذا هو لون الهاتف نفسه يختار له "كوفر" بلون معين، ويعتقد إن اختيار الشخص للون معين يشير إلى بعض صفاته الشخصية ولهذا نستعرض في التقرير، علاقة ألوان هواتف المحمول بالصفات الشخصية، وفقاً لما ذكره موقع " indiatoday".يقول علم نفس الألوان إن لون الهاتف يكشف عن الكثير من الصفات الشخصية، مثل :اللون الأبيضيشير اختيار اللون الأبيض، إلى أن الشخص مهووس بالنظافة، والانفتاح على كل ماهو جديد والتعامل ببساطة مع الآخرين.اللون الأسودالأشخاص الذين يفضلون الهاتف الأسود، يتسمون بالأناقة، والرقى والقوة أيضاً، والغموض .اللون الأزرقيتسم أصحاب الهواتف الزرقاء بالأناقة أيضاً، والهدوء والحذر والتفكير العميق، والتفكير جيداً قبل التصرف والرغبة الدائمة في التميز والإبداع.اللون الأحمريرتبط اللون الأحمر بالطاقة الجسدية والقدرة على المنافسة والإندفاع والعدوانية، والسعى دائماً للشعور بالإهتمام.اللون الذهبىيرتبط اللون الذهبي بالثروة ، والسعي للوصول لأعلى المناصب والسخاء، وحب الأشياء الفاخرة والسعى لإمتلاكها طوال الوقت.