Advertisement

منوعات

العثور على مخلوق مخيف على أحد الشواطئ

Lebanon 24
08-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-969617-637929020553633857.jpg
Doc-P-969617-637929020553633857.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت شابة تدعى أندريا جود، في 22 حزيران الماضي، صورة على صفحتها في موقع فيسبوك، لمخلوق بحري غريب جرفته مياه البحر على شاطئ مدينة دهب السياحية في مصر وقالت في تعليقها المرفق "معذرة على هذه الصورة المرعبة".
Advertisement

وأثارت الصورة فضول عدد كبير من المعلقين ممن تساءلوا بدورهم عن حقيقة هذا المخلوق غير المعروف.

أندريا قالت في حديث سابق لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنها لم يتجرأوا على لمسه، رغم أن المخلوق لم يكن حيا. وقالت: "مجرد النظر إليه جعلني أشعر بعدم الارتياح".

وكشفت أن الوضع الذي لفظته به مياه البحر جعلها تستنتج أنه لقي مصيرا فظيعا. ثم تابعت "لم أستطع معرفة نوع هذا المخلوق".

بعد ذلك، انهالت التكهنات حول نوع هذا الصنف من الأسماك، من خلال التعليقات على الصورة التي نشرتها جود، لكن أكثر المعلقين أجمعوا أن المخلوق كان ثعبان البحر.
 
موقع "فيلد أند ستريم" تواصل مع خبير بحري، وهو هولي بوربون، الذي يشغل منصب مدير برامج الغوص الوطني للأحواض المائية، والذي أكد أن الأمر يتعلق فعلا بثعبان البحر.

الخبير كشف أن هذا النوع الغريب من ثعابين البحر معروف أنه يوجد في البحر الأحمر. 

يذكر أن جود، لدى نشرها للصورة، قالت إن طول المخلوق بطول ذراعها وهو ما زاد من ذهولها، إضافة على امتلاكه لفكين في فمه.

وبحسب موقع "فيلد أند ستريم" المختص في متابعة الحياة البحرية والذي ينشر مقالاته منذ 1885، يمكن أن يصل طول ثعابين أفعى موراي إلى 39 بوصة. 

وأفعى موراي هو نوع من ثعابين البحر يعيش في غرب المحيط الأطلسي ومناطق المحيطين الهندي والهادئ. 

وغالبًا ما يتواجد في الشعاب المرجانية الضحلة وعلى طول الشواطئ الصخرية. 

الموقع خلص للقول "تعتبر هذه الأفاعي غير ضارة للبشر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2022-07-08
16:00 | 2022-07-08
12:00 | 2022-07-08
11:42 | 2022-07-08
11:38 | 2022-07-08
10:00 | 2022-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website