العثور على مخلوق مخيف على أحد الشواطئ

Advertisement

نشرت شابة تدعى أندريا جود، في 22 حزيران الماضي، صورة على صفحتها في موقع فيسبوك، لمخلوق بحري غريب جرفته مياه البحر على شاطئ مدينة دهب السياحية في مصر وقالت في تعليقها المرفق "معذرة على هذه الصورة المرعبة".وأثارت الصورة فضول عدد كبير من المعلقين ممن تساءلوا بدورهم عن حقيقة هذا المخلوق غير المعروف.أندريا قالت في حديث سابق لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنها لم يتجرأوا على لمسه، رغم أن المخلوق لم يكن حيا. وقالت: "مجرد النظر إليه جعلني أشعر بعدم الارتياح".وكشفت أن الوضع الذي لفظته به مياه البحر جعلها تستنتج أنه لقي مصيرا فظيعا. ثم تابعت "لم أستطع معرفة نوع هذا المخلوق".بعد ذلك، انهالت التكهنات حول نوع هذا الصنف من الأسماك، من خلال التعليقات على الصورة التي نشرتها جود، لكن أكثر المعلقين أجمعوا أن المخلوق كان ثعبان البحر.