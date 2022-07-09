Advertisement

منوعات

للأذكياء فقط: أمامكم 20 ثانية لحل هذا اللغز.. هل يمكنكم ذلك؟

Lebanon 24
09-07-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-969681-637929306331033714.png
Doc-P-969681-637929306331033714.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ان الألغاز والخدع البصرية تنتشران بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك الأنواع التي تقدم تحليلات للشخصية، أو التي تستدعي قوة ملاحظة كبيرة.

 

اللغز التالي نقلاً عن صحيفة "ذا صان" The Sun، يمكن تصنيفه بأنه "للأذكياء فقط" فبالرغم من أنه سهل وبسيط جدا، إلا أنه يحتاج تركيزا كبيرا.

 

الصورة تُظهر 10 أقلام رصاص مصفوفة على مكتب في أربع مجموعات.

 

المجموعة الموجودة في أقصى اليسار بها أربعة أقلام رصاص، ثم مجموعة من ثلاثة، وزوج من اثنين، وأخيراً قلم رصاص واحد.

 

وقد تم فصل كل مجموعة عن الأخرى بعرض قلم رصاص واحد.

 

والمطلوب هو تحريك قلم رصاص واحد فقط لعكس ترتيب الأقلام، بحيث تحتوي المجموعة الموجودة في أقصى اليمين على أربعة أقلام رصاص بينما أقصى اليسار يكون بها قلم واحد.

 

هل يمكنك حل اللغز عزيزي القارئ في 20 ثانية فقط؟

ولحل هذا اللغز، عليك بنقل قلم الرصاص الثاني من اليسار إلى المساحة الفارغة بين القلم الأول في أقصى اليمين والزوج الذي يليه، بحيث تصبح تلك المجموعة 4 أقلام.

 

Advertisement
 
 
 

الحل سهل وبسيط لكن يحتاج للتركيز

الآن عدد أقلام الرصاص في كل مجموعة يتصاعد من واحد إلى أربعة إذا نظرنا إليه من اليسار إلى اليمين.

 

يُذكر أن إيجاد حل اللغز يعتمد جزئيًا على أسلوب تفكير يسمى "التفكير المكاني"، وهو استخدام عين العقل للتفكير في مساحة ثلاثية الأبعاد. إنها مهارة يمكن تعلمها وتحسينها. فعليك الإكثار من حل مثل هذه الألغاز، فهي مفيدة جداً للعقل، وبحسب الأطباء تقي من أمراض ذهنية كثيرة مثل الخرف والزهايمر.

 

(العربية)

 

المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:04 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2022-07-09
07:00 | 2022-07-09
05:00 | 2022-07-09
03:26 | 2022-07-09
00:00 | 2022-07-09
23:00 | 2022-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website