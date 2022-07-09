للأذكياء فقط: أمامكم 20 ثانية لحل هذا اللغز.. هل يمكنكم ذلك؟

ان الألغاز والخدع البصرية تنتشران بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك الأنواع التي تقدم تحليلات للشخصية، أو التي تستدعي قوة ملاحظة كبيرة.

اللغز التالي نقلاً عن صحيفة "ذا صان" The Sun، يمكن تصنيفه بأنه "للأذكياء فقط" فبالرغم من أنه سهل وبسيط جدا، إلا أنه يحتاج تركيزا كبيرا.

الصورة تُظهر 10 أقلام رصاص مصفوفة على مكتب في أربع مجموعات.

المجموعة الموجودة في أقصى اليسار بها أربعة أقلام رصاص، ثم مجموعة من ثلاثة، وزوج من اثنين، وأخيراً قلم رصاص واحد.

وقد تم فصل كل مجموعة عن الأخرى بعرض قلم رصاص واحد.

والمطلوب هو تحريك قلم رصاص واحد فقط لعكس ترتيب الأقلام، بحيث تحتوي المجموعة الموجودة في أقصى اليمين على أربعة أقلام رصاص بينما أقصى اليسار يكون بها قلم واحد.

هل يمكنك حل اللغز عزيزي القارئ في 20 ثانية فقط؟

ولحل هذا اللغز، عليك بنقل قلم الرصاص الثاني من اليسار إلى المساحة الفارغة بين القلم الأول في أقصى اليمين والزوج الذي يليه، بحيث تصبح تلك المجموعة 4 أقلام.

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الحل سهل وبسيط لكن يحتاج للتركيز

الآن عدد أقلام الرصاص في كل مجموعة يتصاعد من واحد إلى أربعة إذا نظرنا إليه من اليسار إلى اليمين.

يُذكر أن إيجاد حل اللغز يعتمد جزئيًا على أسلوب تفكير يسمى "التفكير المكاني"، وهو استخدام عين العقل للتفكير في مساحة ثلاثية الأبعاد. إنها مهارة يمكن تعلمها وتحسينها. فعليك الإكثار من حل مثل هذه الألغاز، فهي مفيدة جداً للعقل، وبحسب الأطباء تقي من أمراض ذهنية كثيرة مثل الخرف والزهايمر.

(العربية)