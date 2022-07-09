أكثر الأبراج حبًا للنوم.. هل أنت من بينها؟

ان النوم مهم جداً لأدائنا اليومي ولسلامة العقل، ومع ذلك، هناك بعض الأبراج الذين يحبون النوم كثيراً لدرجة أنهم قد يفضلونه على أي نشاط آخر، ولا يفوتونه للحصول على الراحة والإسترخاء.

اكتشفوا الأبراج الأكثر حباً للنوم:

برج الثور

هدف مولود الثور في الحياة هو الحصول على أيام عمل مع ساعات قيلولة محددة. يساعده النوم على التفكير بشكل أفضل ويزيد قدرته على اتخاذ القرارات. هدفه في الحياة هو جعل القيلولة أثناء النهار أمراً إلزامياً، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فسيبذل قصارى جهده للتسلل إليها، فهو لا يمكن أن يجد الراحة والإسترخاء إلا من خلال النوم لساعات طويلة. يشكل النوم أفضل متعة بالنسبة لمولود برج الثور الذي غالباً ما يفضل الراحة على القيام بنشاطات مسلية وترفيهية، ويعتبر من أكثر الأبراج حباً للنوم.

برج السرطان

يعتبر مولود السرطان النوم حلاً لكل مشكلة يواجهها في الحياة. إنه ينام عاطفياً، لذلك عندما يحدث شيء سيئ أو يشعر بالملل أو الحزن أو عدم التحفيز، فإنه ينام مثل الأطفال لأنّ ذلك يجعله يشعر بتحسن. غالباً ما يشعر بالغضب والتوتر في حال عدم تمكنه من النوم لفترة كافية. اللامبالاة وعدم الاهتمام يؤدي به إلى التخلي عن أي شيء من أجل قضاء وقته بالنوم، فهو غالباً ما يكون فوضوي ومشتت خاصةً عندما يتعلق الأمر بالعمل.

برج العذراء

يُحب مولود العذراء القيلولة طوال اليوم. هو مفكر وهذا هو السبب في أنه دائماً ما يكون مستيقظ طوال الليل قلق بشأن الأشخاص أو المواقف. هذا هو السبب الرئيسي وراء ميله إلى النوم أثناء النهار. وغالباً ما يفضل قضاء أوقات فراغه وعطله في النوم. يمنحه النوم السعادة والرضا عن النفس. بمجرد أن يحقق العذراء أهدافه، فقد لا يشعر بالحاجة إلى السعي لتحقيق المزيد.

برج الدلو

يُحب مولود الدلو العمل ومن ثم فإنّ النشاط التالي الذي يرى أنه الأفضل له هو النوم. يساعده النوم على العمل بشكل أفضل ويشعر بتحسن وبالحيوية بعد النوم. يفكر كثيراً ويقلق كثيراً حتى ينتهي به الأمر بالنوم في النهار. القيلولة تجعله يشعر بالراحة. يحب النوم كثيراً، ويمكنه التخلص من أي برنامج للحصول على نوم جيد. يعشق النوم والراحة لأوقات طويلة على السرير حتى إن كان مستيقظاً. من الصعب أن تجده يستيقظ مبكراً، فتراه يخطط كثيراً لإنجاز الكثير من الأمور في العمل أو مقابلة عائلية. لكن، النوم غالباً ما يسيطر عليه ويؤجل عمل اليوم إلى الغد.

(الجميلة)