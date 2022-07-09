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مزحة شاب على "سناب شات" تُحرك مقاتلات إف 18 بإسبانيا! هذا ما فعله

Lebanon 24
09-07-2022 | 08:00
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ألقت السلطات الإسبانية القبض على شاب هدد "ممازحاً" بتفجير طائرة، عبر منشور شاركه على حسابه بموقع سناب شات، ما أثار الهلع واستنفار السلطات.

صحف أجنبية قالت إن الشاب البالغ من العمر 18 عاماً هو بريطاني من أصول أصول هندية، وهو لاعب "عبقري" بلعبة الشطرنج، وكانت جامعة كامبريدج المرموقة قد عرضت عليه الالتحاق بها.
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وكان أديتيا فيرما، وهو على متن طائرة "إيزي جيت" التي كانت في طريقها إلى جزيرة مايوركا الإسبانية  قد نشر على موقع سناب شاب: "سأفجر هذه الطائرة.. أنا من طالبان".

وبعد نشره التهديد على سناب شات انطلقت طائرتان مقاتلتان من طراز إف 18 من قاعدة عسكرية في مدينة سرقسطة بشمالي إسبانيا، لمرافقة طائرة إيزي جيت.

ومثل الشاب البريطاني أمام القضاء، فيما قال المدعي العام إن مزحته "المخيفة" كلفت السلطات الإسبانية 100 ألف دولار في عملية إقلاع طائرتين حربيتين لمعالجة التهديد الأمني.

ويواجه فيرما، الذي وُصف في المحكمة بأنه "طالب نابغ"، أيضاً إدانة جنائية وغرامة ضخمة، لتسبّبه في تهديد أمني لإسبانيا عبر مزحته على موقع سناب شات. 

وكشفت صحف أن فيرما، الذي كان على متن طائرة إيزي جيت مع أصدقائه، هو ابن طبيب نشأ في ضاحية أوربينغتون الراقية في كينت، وحضر مدرسة القواعد عالية الأداء، سانت أولاف.

(عربي بوست)
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