Advertisement

منوعات

البطريق ضحية... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-969849-637929787956481510.jpg
Doc-P-969849-637929787956481510.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن الأزمة الاقتصادية العالمية، بتبعاتها السيئة المتعبة، أرهقت العالم وحتى البطاريق.

حيث قالت إدارة حوض مائي ياباني إنها تحاول تغيير النظام الغذائي لطيور البطريق إلى نوع أرخص من الأسماك نتيجة التضخم، لكن البطاريق لا تبدي تعاونا معها.
Advertisement

هل يقع البطريق الملكي تحت مقصلة الاحتباس الحراري؟

وأوضحت الإدارة أنه بعد ارتفاع سعر سمك الآجي بنحو 30 بالمئة عن العام الماضي، اضطرت للجوء إلى أنواع أرخص من الآجي، في أنظمة البطاريق الغذائية.

ورفضت طيور البطريق بعناد قبول عروض الأسماك الأرخص ثمناً من مربيها، وحتى لو قامت بالالتقاط بعضها، إلا أنها تخلصت منها فيما بعد.

وقالت الإدارة: "يمكننا زيادة رسوم الدخول إلى حوض السمك وإصلاح هذه المشكلة، لكننا نود أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على منشأتنا مكانا مريحا لزيارته لضيوفنا، ولا نخطط لرفع أسعار الدخول"."سكاي نيوز عربية" 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2022-07-09
10:00 | 2022-07-09
08:00 | 2022-07-09
07:00 | 2022-07-09
05:00 | 2022-07-09
03:26 | 2022-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website