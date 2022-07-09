25
o
بيروت
25
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
البطريق ضحية... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
09-07-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أن الأزمة الاقتصادية العالمية، بتبعاتها السيئة المتعبة، أرهقت العالم وحتى البطاريق.
حيث قالت إدارة حوض مائي ياباني إنها تحاول تغيير النظام الغذائي لطيور البطريق إلى نوع أرخص من الأسماك نتيجة التضخم، لكن البطاريق لا تبدي تعاونا معها.
Advertisement
هل يقع البطريق الملكي تحت مقصلة الاحتباس الحراري؟
وأوضحت الإدارة أنه بعد ارتفاع سعر سمك الآجي بنحو 30 بالمئة عن العام الماضي، اضطرت للجوء إلى أنواع أرخص من الآجي، في أنظمة البطاريق الغذائية.
ورفضت طيور البطريق بعناد قبول عروض الأسماك الأرخص ثمناً من مربيها، وحتى لو قامت بالالتقاط بعضها، إلا أنها تخلصت منها فيما بعد.
وقالت الإدارة: "يمكننا زيادة رسوم الدخول إلى حوض السمك وإصلاح هذه المشكلة، لكننا نود أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على منشأتنا مكانا مريحا لزيارته لضيوفنا، ولا نخطط لرفع أسعار الدخول"."سكاي نيوز عربية"
Advertisement
الأكثر قراءة
بإطلالة جريئة.. نانسي عجرم بـ "الشورت" والمتابعون: " لابسه من غير هدوم" (صورة)
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. نانسي عجرم بـ "الشورت" والمتابعون: " لابسه من غير هدوم" (صورة)
02:31 | 2022-07-09
09/07/2022 02:31:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثٌ مروّع يودي بحياة رجل الأعمال عزّت الداعوق ونجله في شرم الشيخ
Lebanon 24
حادثٌ مروّع يودي بحياة رجل الأعمال عزّت الداعوق ونجله في شرم الشيخ
13:37 | 2022-07-09
09/07/2022 01:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"دولار واحد" في لبنان.. هذا ما تحصلون عليه عبر هواتفكم
Lebanon 24
بـ"دولار واحد" في لبنان.. هذا ما تحصلون عليه عبر هواتفكم
11:54 | 2022-07-09
09/07/2022 11:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في حيّ السلم.. فيديو يوثّق ما يجري
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في حيّ السلم.. فيديو يوثّق ما يجري
12:54 | 2022-07-09
09/07/2022 12:54:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببكيني مُثير كشف الكثير.. نجمة مسلسل "مرارة الحب" التركية تُفاجئ الجمهور بصورها! (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت ببكيني مُثير كشف الكثير.. نجمة مسلسل "مرارة الحب" التركية تُفاجئ الجمهور بصورها! (فيديو)
23:00 | 2022-07-08
08/07/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:00 | 2022-07-09
"البطاطا المقلية" الاغلى في العالم... كم بلغ سعرها؟
10:00 | 2022-07-09
العشق والغرام... هذا ما يفعلانه بنا
08:00 | 2022-07-09
مزحة شاب على "سناب شات" تُحرك مقاتلات إف 18 بإسبانيا! هذا ما فعله
07:00 | 2022-07-09
مائدة عيد الأضحى... تعرف على أطباقها الشهية
05:00 | 2022-07-09
أتذكرون اللاجئة الأوكرانية "خاطفة" قلب البريطاني؟ "عدوى خطيرة" أصابتها إليكم التفاصيل
03:26 | 2022-07-09
العرافة البلغارية العمياء "بابا فانغا" تتنبأ بنهاية العالم في هذا الموعد!
فيديو
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
Lebanon 24
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
23:00 | 2022-07-08
10/07/2022 04:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
00:44 | 2022-07-08
10/07/2022 04:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
10/07/2022 04:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact