العذراء

الميزان



عبارات الثناء والتنويه تكون عنوان المرحلة المقبلة في حياتك العملية، وخصوصاً بعد الجهد الاستثنائي الذي بذلته

العقرب

زيارات عمل تؤسس لمرحلة جديدة، وتكون حافزاً لتحقق خطواتك المستقبلية ومشاريعك المهمة

القوس

تتفاءل في بداية تنفيذك لمشروع جديد وتوكل إليك بعض المهام الصعبة ولا تعرف من أين تبدأ التنفيذ

الجدي



لا حدود لطاقتك ولا من يقف بوجه إبداعك، لكن كن حذراً في خطواتك التي تتخذها فالعيون عليك

الدلو



بعض الأمور التقنية تعيق تقدمك في العمل، لكنك قادر على تخطي المصاعب مهما بلغ حدّها

الحوت



تعاني ابتعاد الزملاء ربّما لأسباب قسريّة لا علاقة لك بها، فيزداد شعورك بالوحدة وبعدم القدرة على مواجهة يوم جديد



(السومرية)

تنعم بيوم جيّد من المزاج الرائع يزيدك اناقة وجاذبية، فتعيش حالة من الانسجام