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برجك اليوم
Lebanon 24
09-07-2022
|
23:00
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الحمل
لا تستخف بالنصيحة التي قد يقدّمها إليك الزملاء فهم يؤدّون دوراً في توجهاتك، ربما تشاركهم اهتمامات موحدة
الثور
يشكل مركور مربعاً مع أورانوس ما يعني بعض التغيير أو المصاريف غيرالمتوعقة، وتصحح الخطأ وترى أن المعالجة الهادئة هي الأنسب
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الجوزاء
استشر الآخرين في ما يتعلق ببعض قراراتك المهنية ولا تتصرّف من تلقاء نفسك، فقد تقدم على اتخاذ قرارات متسرعة تندم عليها لاحقاً
السرطان
الأنانية تؤدّي إلى صدامات مع محيطك، وهذا يؤدّي إلى عواقب غير متوقعة مع الزملاء في العمل
الاسد
قد ينشب خلاف حول بعض القناعات والاعتبارات، وتتعرّض جهودك ومحاولاتك للعرقلة وتواجه خصماً اومنافساً شرساً
العذراء
تنعم بيوم جيّد من المزاج الرائع يزيدك اناقة وجاذبية، فتعيش حالة من الانسجام
الميزان
عبارات الثناء والتنويه تكون عنوان المرحلة المقبلة في حياتك العملية، وخصوصاً بعد الجهد الاستثنائي الذي بذلته
العقرب
زيارات عمل تؤسس لمرحلة جديدة، وتكون حافزاً لتحقق خطواتك المستقبلية ومشاريعك المهمة
القوس
تتفاءل في بداية تنفيذك لمشروع جديد وتوكل إليك بعض المهام الصعبة ولا تعرف من أين تبدأ التنفيذ
الجدي
لا حدود لطاقتك ولا من يقف بوجه إبداعك، لكن كن حذراً في خطواتك التي تتخذها فالعيون عليك
الدلو
بعض الأمور التقنية تعيق تقدمك في العمل، لكنك قادر على تخطي المصاعب مهما بلغ حدّها
الحوت
تعاني ابتعاد الزملاء ربّما لأسباب قسريّة لا علاقة لك بها، فيزداد شعورك بالوحدة وبعدم القدرة على مواجهة يوم جديد
(السومرية)
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