من هي الابراج التي تخاطر بكل شيء من اجل الحب؟

بالنسبة للبعض، فإنّ الوقوع في الحب هو مجرد تجربة وهو جزء من حياتهم. ولكن هناك البعض الآخر يُعتبر الحب بالنسبة لهم كل شيء، ويخاطرون بكل شيء من أجل الحب، ويواجهون العالم حتى عندما يعلمون أنهم في نهاية المعركة هم الخاسرون. فمن هي هذه الابراج؟

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برج الجوزاء

معروف برج الجوزاء برومانسيته وشغفه، وعندما يتعلق الأمر بحب شخص ما، فهذا يعني أنه يتعين عليه التضحية بكل شيء من أجله، وهذا ليس بالأمر السهل بالنسبة له. لديه طبيعة عاطفية للغاية، مما يجعله عاشقاً مخلصاً عندما يجد الحب الحقيقي. عندما يكون في حالة حب، فإنه سيفعل كل شيء لإبقاء شريكه الرومانسي سعيداً؛ مما يعني أنه مستعد للمخاطرة بكل شيء لجعل هذا العالم مكاناً مثالياً لشريكه. الحبّ بالنسبة له، يعني إحتواء العالم، وهو سوف يحارب من أجله، ويناضل، فهو يريد قصة حب حقيقية تحدث مرة واحدة في العمر. سيفعل كل ما يتطلبه الأمر لجعل علاقته تعمل طالما يشعر بالتقدير والحب والسعادة.



برج الأسد

يُضحّي برج الأسد من أجل من يُحب بكل بشيء، ويشعر أنه يتعين عليه إثبات شيء ما لشريكه الرومانسي، من أجل جعله يشعر بمزيد من الأمان بشأن التواجد معه. لا يمكنه رؤية الحياة بدونه، ولذا هو مستعد للمخاطرة بكل شيء من أجل الحب. سيقاتل من أجل الحب، وعلى استعداد لتقديم التنازلات. من أهم ميزاته أنه يقدّر شريكه عند تمكنه من إكتساب ثقته بشكل كامل، فالشريك القادر على تفهّم طبيعته وشخصيته، سوف يشعر معه بالسعادة الكبيرة. لديه ولاء شديد، وهو على استعداد تام للتّضحية وتقديم التّنازلات من أجل الحفاظ على هذه علاقته، ويسعى إلى بذل الجّهود لإسعاد شريكه.



برج الدلو

معروف برج الدلو بصبره ومثابرته؛ صفتان محببتان للغاية وهو مخلص وسيفعل كل شيء لإنجاح قصة حبه. عندما يكون في حالة حب، لا يمكنه رؤية أي شيء آخر، وعالمه يدور حول من يُحب وسيُضحي ويُخاطر بأي شيء من أجله. علاقة الحب بالنسبة إليه علاقة أسطورية، هي عاطفة شديدة وكبيرة. عادةً ما يكون متفهماً لإحتياجات شريكه، ويسعى لمعرفة ما يشعره بالضيق، ومتى يحتاج إلى الدعم للتحدث عن مشاعره ومشاكله، ولا يتوانى لحظةً عن مساعدته عندما يحتاج إليه.



برج الحوت

يُعتبر برج الحوت من أكثر علامات الأبراج عاطفية وحساسية. إنه حالم ولديه عالم خاص به حيث يوجد الحب الكامل والعشق الحقيقي. وعندما يجد الشخص المناسب فلن يمنعه أي شيء لحماية حبه. لن يتوقف عند أي شيء وسيُخاطر بكل شيء من أجل من يُحب. يحاول حماية شريكه بكل الطرق، حيث يعتبر ذلك من أهم علامات الحب لديه. يمتلك إحساساً داخلياً بالولاء، وسيُقدم الدفء والالتزام العاطفي والحقيقي لشريكه. يبذل قصارى جهده ليكون قريباً من شريكه دائماً، ويسعى لإرضائه بكل الطرق حتى لو كان على خطأ. يرغب بإسعاده، ويغمره بالرعاية والحب والدفء، ويجعله يشعر وكأنَّه طفل بين أحضانه، وسيكون على استعداد تام للتضحية وتقديم التنازلات من أجله.

(الجميلة)